Yohei Kato (SERT): «Platz 3 fühlt sich wie Sieg an»

Die Ausgangslage war mit Startplatz 22 und nur zwei fitten Fahrern für Suzuki denkbar schlecht, dementsprechend glücklich zeigte man sich beim Titelverteidiger nach dem dritten Platz beim Suzuka 8 Hours.

Zuerst lieferte Xavier Siméon einen positiven Corona-Test ab und fiel für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Beim Test vor dem legendären Langstreckenbewerb zog sich Sylvain Guintoli bei einem Sturz auch noch eine Handverletzung zu und reiste frühzeitig in seine Heimat zurück. Damit standen Yoshimura SERT Motul mit Gregg Black und Kazuki Watanabe nur noch zwei Fahrer zur Verfügung. Und dann hatte auch noch Watanabe Pech. Beide Sitzungen, in denen er an der Reihe war, wurden von Regen beeinträchtigt. Weil die Zeit der zwei schnellsten Fahrer eines Teams zur Ermittlung der Quali-Zeit addiert werden, reichte es nur zu Startplatz 22.

Doch der regierende Weltmeister ließ sich durch die schlechte Ausgangsposition nicht aus der Ruhe bringen. Beim Start zur 43. Auflage des Coca-Cola Suzuka 8 Hours zeigte Black seine ganze Erfahrung, die er sich im Laufe seiner langen Karriere als Langstreckenfahrer angeeignet hat. In der ersten Runde konnte der Franzose 15 (!) Plätze gutmachen. Nachdem das Rennen nach einem Zwischenfall im zweiten Umlauf durch das Safety-Car für sieben Runden neutralisiert wurde, gelang es Black sich mit seiner Suzuki GSX-R1000R sogar an die Spitze des Feldes zu setzen.

Als Kazuki Watanabe das Motorrad von Black übernahm, lag das Team hinter den Teams von HRC, Kawasaki Racing Suzuka 8h und YART – Yamaha Official EWC auf einem soliden vierten Platz. Der Japaner nutzte seine Kenntnisse der Suzuka-Rennstrecke, um sich nicht weit hinter den Top-3 zu halten. Obwohl Yoshimura SERT Motul beim physisch anspruchsvollen Rennen ein dritter Mann fehlte, zeigten Black und Watanabe bei drückender Hitze keine Schwächen und lagen zur Halbzeit des Rennens vor YART sogar auf dem dritten Platz.

Mit nur noch einer Stunde zu fahren lag die Suzuki-Mannschaft an der vierten Stelle. Man war damit bestens positioniert, um Fehler ihrer Konkurrenten und eine Podiumsplatzierung zu ihren Gunsten auszunützen. Durch den Sturz von Marvin Fritz (YART) wurde die Leistung von Black und Watanabe tatsächlich noch mit dem dritten Platz belohnt. Damit konnte Yoshimura SERT Motul die Position als Führender der Endurance-Weltmeisterschaft festigen. Beim Bol d'Or, dem letzten Rennen der Saison 2022, das am 17. und 18. September auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich stattfindet, wird das Team mit 127 Punkten und einem Vorsprung von 23 Punkten auf seinen Hauptkonkurrenten an den Start gehen.

«Dieser dritte Platz fühlt sich für uns wie ein Sieg an», freute sich Teamdirektor Yohei Kato über die Vorstellung seiner Mannschaft «Wir sind als 22. gestartet und sind noch auf dem Podium gelandet, das ist unglaublich. Dieses Ergebnis ist sogar besser, als wir erwartet hatten. Darüber hinaus haben wir unseren Vorsprung in der Meisterschaft ausgebaut. Nach Greggs tollem Start sind wir ruhig geblieben und haben uns an unseren Fahrplan gehalten, um keine Fehler zu machen. Ich hätte mir nicht mehr wünschen können.»

«Was für ein unglaubliches Rennen mit einem Ergebnis, das angesichts der Bedingungen ein wenig unerwartet war. Ich sollte in Suzuka ursprünglich als Teamchef agieren und musste dann doch am Rennen teilnehmen. Eigentlich hatten wir den Sieg im Visier, aber der Ausfall von Xavier und Sylvain zwang uns, den Plan zu ändern. Danach wollten wir nur noch so viele Punkte wie möglich retten», erklärte Black. «Von Beginn des Rennens an lief es gut für uns. Die beiden führenden Maschinen hatten ein sehr hohes Tempo, aber diese Teams kämpfen nicht um die Meisterschaft. Ihre Ziele sind andere als unsere. Wir haben in der letzten Stunde von einem Fehler eines Konkurrenten profitiert. Dass zeigt, dass man bei Langstreckenrennen an sich selbst glauben muss und nie aufgeben darf. Das haben wir getan, das Ergebnis beweist das.»

«Da wir durch die Ausfälle von Xavier und Sylvain nur noch zu zweit waren, wussten wir, dass wir vor einer schwierigen Aufgabe stehen würden. Aber Gregg und die gesamte Mannschaft haben einen sehr guten Job gemacht, ich bin mehr als zufrieden mit diesem Podium. Es ist unglaublich, von so weit hinten zu starten. Es ist auch sehr positiv für die Meisterschaft, weil wir viele Punkte mitnehmen. Danke an alle, die uns unterstützt haben», zeigte Watanabe seine Freude über den dritten Platz bei seinem Heimrennen.

«Es war eine komplizierte Woche und ein verrücktes Rennen. Der dritte Platz ist kein Sieg, aber es fühlte sich so an. Ich bin wirklich stolz auf das gesamte technische Team und die Fahrer, die unter wirklich schwierigen Bedingungen einen fehlerfreien Job gemacht haben», streute Teamchef Damien Saulnier Rosen für seine Mannschaft. «Mit nur zwei Fahrern war es nicht möglich, mit den Führenden des Rennens mitzuhalten, aber wir mussten mit Blick auf die Weltmeisterschaft für ein gutes Ergebnis sorgen. Der Auftrag wurde erfüllt.»