Christopher Kemmer: «Müssen keine Rücksicht nehmen» 11.09.2022 - 11:15 Von Helmut Ohner

© Ohner Christopher Kemmer

In Le Mans war das Junior Team LMS Suzuki ausgeschieden und in Spa erst gar nicht am Start, deshalb möchten Christopher Kemmer, Eddy Dupuy und Charles Cortot beim Bol d’Or unbedingt auf das Podium.