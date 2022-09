Bolliger Team Switzerland mit Chancen auf WM-Titel

Obwohl das Bolliger Team Switzerland keinen Motorradherstelle hinter sich hat, können Jan Bühn, Jesper Pellijeff und Nico Thöni beim Bol d’Or noch die Langstrecken-Weltmeisterschaft zu ihren Gunsten entscheiden.

Seit 40 Jahren ist das Bolliger Team in der Langstrecken-Weltmeisterschaft schon dabei. Ein Laufsieg fehlt zwar noch in der Erfolgsliste, aber die von Hanspeter «Hämpu» Bolliger gegründete Mannschaft stand bereits unzählige Male als Zweiter oder Dritter auf dem Siegertreppchen. Die Jahre 2005 und 2010 schloss man als Vize-Weltmeister ab, 2009 und 2014 beendete man die heißumkämpfte Serie an der dritten Stelle.

Auch dieses Jahr besteht für das Privatteam, das aus finanziellen Überlegungen auf das 8h-Rennen in Suzuka (Japan) verzichtet hat, noch die Möglichkeit, den von den Motorradherstellern unterstützten Mannschaften ein Schnippchen zu schlagen. Nach drei von vier Bewerben liegen der Deutsche Jan Bühn, der Schwede Jesper Pellijeff und der Österreicher Nico Thöni an der sechsten Stelle der WM-Zwischenwertung.

«Wir haben vor dem letzten Saisonrennen 56 Punkten auf unserem Konto. Unmittelbar vor uns ist das BMW Motorrad World Endurance Team mit acht Zählern mehr. Weiter nach vorne sind die Punkteabstände dann bereits etwas grösser. Aber es werden dieses Wochenende 85 Punkte vergeben, was uns die theoretische Möglichkeit auf die Meisterschaft offenhält», gibt sich Teamboss Kevin Bolliger optimistisch.

«Es ist aber immer noch Rennsport. So schnell es für uns nach vorne gehen kann, könnten wir aber auch ganz schnell nach hinten gereicht werden. Daher ist unser Ziel, das Rennen in Le Castellet fertig fahren zu können, im besten Fall im gleichen Rahmen, wie die beiden ersten Läufe in dieser Saison. In unserem Rücken sind einige Teams die uns in der Meisterschaft bedrängen könnten, allen voran das Team LRP Poland.»

Neben der Weltmeisterschaft gibt es auch eine gemeinsame Wertung der Privat-Teams in der Superbike- bzw. Superstock-Klasse. In dieser «Independents Teams Classification» liegt die Kawasaki-Equipe mit lediglich vier Punkten Rückstand auf Platz 3 und 15 Punkte auf die Führenden auf dem vierten Rang. «Wir werden versuchen mit Konstanz und überblickbarem Risiko möglichst viele Punkte nach Hause zu bringen, schauen wir wie weit uns dies führt.»

Zeitplan

Donnerstag, 15. September

08.50 – 10.50 Uhr Freies Training

14.50 – 16.40 Uhr Qualifying 1

20.30 – 21.30 Uhr Nachttraining

Freitag, 16. September

09.55 – 11.45 Uhr Qualifying 2

Samstag, 17. September

08.30 – 09.15 Uhr Warm-up

15.00 Uhr Start

WM-Stand nach 3 von 4 Rennen: