Terminkollision abgewendet: 8h-Suzuka Anfang August 28.11.2022 - 14:46 Von Helmut Ohner

© FIM EWC Suzuka-Podium mit Superbike-WM-Stars

Diese Änderung war absehbar. In den ursprünglichen Terminkalendern sollten das 8h-Rennen in Suzuka und die Superbike-WM in Most am selben Wochenende stattfinden. Jetzt wurde der EWC-Lauf verschoben.