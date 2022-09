Weltmeister F.C.C. TSR Honda: Ein Titel für Gino Rea

In Gedanken an Gino Rea

Das Team F.C.C. TSR Honda France gewann mit einer taktischen Meisterleistung den Endurance-WM-Titel 2022. Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer fuhren beim Bol d’Or auf Ankunft und durften anschließend feiern.

Nach einer holprigen Anfangsphase des 100. Bol d’Or auf dem Circuit Paul Ricard, als die Werksteams von BMW, Suzuki und Yamaha früh aus dem Rennen waren, erwischte es auch das Honda Team von F.C.C. TSR. Einige kleinere technische Probleme konnten jedoch von den Mechanikern behoben werden, sodass das 24-Stunden-Rennen im hinteren Mittelfeld wieder aufgenommen werden konnte.

Zunächst kämpften Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer darum, wieder Boden gut zu machen. Doch als das Tati-Team auf Platz 2 ebenfalls Probleme bekam, ging es für die Mannschaft von Teamchef Masakazu Fujii nur noch um die Zielankunft.

Fahrer Josh Hook betonte nach dem Rennen: «Ich habe aus der Vergangenheit gelernt, niemals ein Ergebnis als sicher anzusehen, bevor die Zielflagge draußen ist. Wir haben uns schon früher aus komplizierten Situationen zurückgekämpft und nichts ist jemals sicher. Wie alle anderen auch, haben wir unser Rennen gemacht, dabei haben wir niemals aufgegeben.»

Das Rennen in Südfrankreich beendete das Honda-Spitzenteam auf dem vierten Platz, nur die beiden Yamaha-Teams Viltais und Wojcik , sowie SRC Kawasaki kamen vor dem Weltmeister von 2017-18 ins Ziel. Am Ende reichte das zum zweiten Titelgewinn in der Langstrecken-WM.

«Wir haben uns sehr gut geschlagen, alle drei Fahrer waren schnell», besonders in der Nacht, freute sich Hook. «Wir waren schon früh nicht mehr in der Lage, um für den Sieg zu kämpfen, deshalb haben wir uns auf die Meisterschaft konzentriert, was Priorität hatte. Außerdem haben wir uns dazu entschieden, den Motor zu schonen, um die Probleme zu vermeiden, die unseren Gegnern zum Verhängnis geworden sind. Wir haben es geschafft!»

Anders als Hook, der bereits damals beim Titelgewinn von F.C.C. TSR Honda dabei war, ging Mike di Mieglio bisher immer leer aus. «Ich bin so glücklich, endlich Endurance-Weltmeister zu sein. Es war damals so knapp mit GMT94, und jetzt bin ich so stolz auf diesen Titel nach so vielen Jahren, in denen ich dafür gekämpft habe», betonte der 125er-Weltmeister von 2008. «Es war ein sehr hartes Rennen, denn wir hatten ein paar Probleme, aber unsere Gegner mussten nach und nach aufgeben.»

«Als das Tati-Team an der Spitze kämpfte, haben wir uns entschieden, einen Vorsprung aufzubauen, der uns aus allem Ärger heraushalten dürfte», sagte di Meglio nach der Zielankunft, bei der er in Freudentränen ausbrach. «Als sie dann zurückfielen, haben wir unsere Strategie geändert, um den Motor zu schonen. Wir haben auf der Geraden früher geschaltet. Es war das Beste, was wir tun konnten, denn die Weltmeisterschaft war wichtiger als ein Podium im Rennen.»

Alan Techer wechselte vor dem Saisonfinale vom Tati-Team zu Honda, um den in Suzuka schwer verletzten Gino Rea zu ersetzen. Dies brachte ihm den zweiten Titel nach 2017-18 ein. «Es war ein kompliziertes Rennen für alle, wir hatten ebenfalls technische Probleme. Das Team hat hart gearbeitet, um die Zeit, die wir in der Box verbracht haben, zu minimieren. Gemeinsam mit meinen Teamkollegen haben wir unser Bestes gegeben, um den Plan zu verfolgen», schilderte der Franzose. «Unser klares Ziel war der Titel und nach dem Suzuki-Ausfall hatten wir einen Kampf mit dem Tati-Team, meiner vorherigen Truppe.»

«Es sind spezielle Emotionen für mich, denn ich habe den Titel geholt mit dem Team, das mir bereits 2018 die Möglichkeit zum Titelgewinn gab. Wir haben unsere Gedanken bei Gino, dem wir diesen Titel widmen», betonte Techer abschließend.

Ergebnis Bol d'Or:

Pos Team, Motorrad Klasse Runden/Diff 1 Viltais Racing Igol (Alt, E. Nigon, Odendaal), Yamaha YZF-R1 EWC 718 Rnd 2 Wojcik Racing Team EWC (Gines, Morais, Linfoot), Yamaha YZF-R1

EWC + 1 Runde 3 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10R

EWC + 2 Runden 4 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Techer, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 Runden 5 ERC Endurance Ducati (Davies, Fores, Checa), Ducati Panigale V4R

EWC + 11 Runden 6 MACO Racing Team (West, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1

EWC + 14 Runden 7 RAC41-Chromeburner (Leech, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

SST + 14 Runden 8 BMRT 3D Maxxes Nevers (Pilot, Loiseau, Cresson), Kawasaki ZX-10R

SST + 16 Runden 9 Bolliger Switzerland (Bühn, Denis, Thöni), Kawasaki ZX-10R

EWC + 16 Runden 10 Pitlane Endurance #86 (Pellizotti, Parassol, Pak), Yamaha YZF-R1 SST + 20 Runden 11 Team LRP Poland (Vincon, Bijsterbosch, Lewandowski), BMW S 1000 RR

EWC + 21 Runden 14 Junior Team LMS Suzuki (Dupuy, Kemmer, Cortot), Suzuki GSX-R1000 SST + 23 Runden 15 Falcon Racing (Chevalier, Eisen, Millet), Yamaha YZF-R1

SST + 25 Runden 19 Motobox Kremer Racing (Dehaye, Walchhütter, Ströhlein), Yamaha YZF-R1

EWC + 29 Runden 25 Aviobike (Lindegger, Giron, Hauser), Yamaha YZF-R1

SST + 61 Runden 28 Team 18 Sapeurs Pompiers (Clere, Guittet, Steinmayr), Yamaha YZF-R1

SST + 98 Runden OUT Team LH Racing (J. Nigon, de la Vega, Trautmann), Yamaha YZF-R1

SST OUT National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

SST

OUT YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC OUT Yoshimura SERT Motul (Black, Watanabe, Guintoli), Suzuki GSX-R1000

EWC OUT BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

EWC

WM-Stand nach 4 von 4 Rennen:

Pos Team Punkte 1 F.C.C. TSR Honda France 154 2 Yoshimura SERT Motul

130 3 Viltais Racing Igol

114 4 Tati Team Beringer Racing

107 5 Wojcik Racing Team

97,5 6 YART – Yamaha Official Team EWC

97 7 Team Bolliger Switzerland

88,5 8 Webike SRC Kawasaki France

78 9 ERC Endurance Ducati

74,5 10 Team LRP Poland

69,5 11 BMW Motorrad World Endurance

69 12 Maco Racing Team

60,5 13 Team HRC

35 14 Motobox Kremer Racing

32,5 15 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H 28 16 Moto Ain 27 17 Tone RT Syncedge 19,5 18 S-Pulse Dream Racing 19 19 TOHO Racing 17 20 Honda Dream RT 15

Herstellerwertung: