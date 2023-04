24h Le Mans: Yoshimura SERT vor YART Yamaha auf Pole

Das zweite Qualifying hatte keinen Einfluss auf die Startaufstellung für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Yoshimura SERT Motul geht am Samstag um 15.00 Uhr vor YART Yamaha und F.C.C. TSR Honda France in den Bewerb.

Es kam nicht überraschend, dass das zweite Qualifying für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans keine Änderung in der Startaufstellung zuließ. Die Wetterprognose hatte für Freitag Niederschläge vorhergesagt und die Meteorologen sollten recht behalten. Eine nasse Piste verhinderte, dass sich die Teams, die im ersten Zeittraining am Donnerstagnachmittag die falsche Reifenwahl getroffen hatten, nicht verbessern konnten.

Während in der ersten Gruppe der Australier Josh Hook (F.C.C. TSR Honda France) für die klare Tagesbestzeit sorgte – der Honda-Fahrer distanzierte seinen Markenkollegen Florian Alt um fast vier Sekunden (!) – blieben der Italiener Niccolò Canepa (YART Yamaha), der Franzose Gregg Black (Yoshimura SERT Motul), der Deutsche Markus Reiterberger (BMW Motorrad World Endurance) und der Franzose Lucas Mahias (KM99) überhaupt in der Box.

In der zweiten Gruppe wollte nicht einmal die Hälfte der 54 Teamchefs das Risiko eines Sturzes, wie ihn zum Beispiel David Checa (ERC Ducati-Endurance) ereilte, in Kauf nehmen. Neben Mike di Meglio und Sylvain Guintoli (Yoshimura SERT Motul), die am Donnerstag bereits einen Ausrutscher zu verzeichnen hatten, verzichteten auch (F.C.C. TSR Honda France), Marvin Fritz (YART Yamaha) und Ilya Mikhalchik (BMW Motorrad World Endurance) auf ihr Training.

Die Teams von Yoshimura SERT Motul (Etienne Masson) und YART Yamaha (Karel Hanika) verfolgten auch das Training der dritten Gruppe aus der trockenen Box und sahen zahlreiche Stürze unter anderen von Jérémy Guarnoni (BMW Motorrad World Endurance) und Pedro Romero vom Bolliger Team Switzerland. F.C.C. TSR Honda France (Alan Techer) machte es ihnen gleich und schonte das Motorrad für die bevorstehende Materialschlacht.

Damit blieb es bei der Reihenfolge aus dem ersten Zeittraining. Mit Yoshimura SERT Motul wird am Samstag das Vorjahressiegerteam in der Pole-Position Aufstellung nehmen. Der zweite Platz in der Startaufstellung geht an YART Yamaha, die nichts unversucht lassen werden, den Klassiker nach 2009 ein zweites Mal für dich zu entscheiden. Von der dritten Startposition wird mit F.C.C. TSR Honda France der Titelverteidiger das Rennen aufnehmen.

Hinter den drei Favoriten lauern mit Moto AIN (Perolari, Tamburini, Polita), Honda Viltaïs Racing (Alt, Odendaal, Mercado), ERC Ducati-Endurance (Öttl, Checa, Davies), KM99 (Mahias, Marino, Mackels), BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), Tati Beringer (Leblanc, Clere, Guittet) und Kawasaki Webike Trickstar (de Puniet, Watanabe, Poisson) sieben starke Mannschaften, die ebenfalls das Zeug für den Sieg haben.

In der Superstock-Kategorie gehen die ersten fünf Punkte für die schnellste Zeit an die Equipe 33 Louit April Moto (Christian Gamarino, Kevin Calia, Simone Saltarelli). Die Plätze 2 bis 5 in der Wertung der seriennahen Maschinen gehen an Tecmas MRP BMW mit Kenny Foray, Jan Bühn und Loïc Arbel, 3ART Best Of Bike (Martin Renaudin, Ludovic Cauchi, Matthieu Lagrive), Wójcik Racing STK (Kevin Manfredi, Dany Webb, Kamil Krzemien) und National Motos Honda mit Sébastien Suchet, Valentin Suchet und Guillaume Raymond.

Startpositionen, 24h Le Mans

1. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 1:37,153 min. 2. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:37,242. 3. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000R-RR, 1:37,764. 4. Moto AIN, Yamaha YZF-R1, 1:38,096. 5. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000R-RR, 1:38,420. 6. ERC Ducati-Endurance, Ducati Panigale V4R, 1:38,617. 7. KM99, Yamaha YZF-R1, 1:38,777. 8. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:38,905. 9. Tati Beringer, Kawasaki ZX10R, 1:38,973. 10. Kawasaki Webike Trickstar, 1:39,203. Ferner: 13. Tecmas MRP BMW, BMW M1000RR, 1:40,425. 16. National Motos Honda, Honda CBR1000R-RR, 1:441,205. 17. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX10R, 1:41,267. 20. LRP Poland, Yamaha YZF-R1, 1:41,510. 22. 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, Yamaha YZF-R1, 1:43,094. 25. Junior Team Le Mans Sud Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 1:44,753. 44. Motobox Kremer, Yamaha YZF-R1, 1:49,131.