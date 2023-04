Le Mans: Eisige Temperaturen und Nebel – Honda vorne

In der Nacht war in Le Mans einiges los

Der Endurance-WM-Saisonstart in Le Mans macht es den Teilnehmern nicht leicht: Über die Nacht fielen die Temperaturen auf 3 Grad, Nebel und die Luftfeuchtigkeit verzeihen keinen Fehler.

Das F.C.C. TSR Honda-Team kämpfte sich bisher ohne große Probleme um den Circuit Bugatti in Frankreich. Nach 16 Stunden führt das Team von Masakazu Fuji auf der 4,185 km langen Strecke mit über vier Runden Vorsprung auf das zweitplatzierte Team. Hinter Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer kämpft Ducati gegen Yamaha um Platz 2.

In der Nacht um 4.40 Uhr musste die Mannschaft vom Yamaha Austria Racing Team einen Ausrutscher hinnehmen. Auf einer Ölspur konnte die Yamaha nicht auf der Strecke gehalten werden. Zwei weitere Bikes stürzten ebenfalls in Kurve 13.

Für Karel Hanika, Marvin Fritz und Niccolo Canepa kostete dieser Ausrutscher acht Minuten für die Reparatur der R1. Auf Platz 5 ging es zurück auf die Strecke. Bis um 7 Uhr am Sonntagmorgen kämpfte sich das Yamaha-Top-Team aber wieder auf Platz 3 nach vorne. In den frühen Morgenstunden kämpft Marvin Fritz gegen die ERC-Ducati und Philipp Öttl um den zweiten Rang.

Das deutsche ERC-Team um Teammanager Frank Hoffmann kann ebenfalls ohne große Zwischenfälle durch die anstrengenden Stunden in der Nacht. Hinter Honda, Ducati und Yamaha fährt das BMW-Werksteam (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni) auf Platz 5, die sich im Zweikampf mit der Honda Viltais-Truppe (Alt, Odendaal, Mercado) befindet.

In der Superstock-Kategorie macht die neue Tecmas MRP BMW-Mannschaft bisher das Tempo. Das französische Team belegt insgesamt Platz 9 und führt in der Klasse für Superstock-Bikes den ersten Platz. Das bedeutet zwei Runden Vorsprung für Kenny Foray, Jan Bühn und Loic Arbel auf das zweitplatzierte Team.

Das Team Bolliger Switzerland (Kawasaki) konnte sich bis auf Rang 8 nach vorne Fahren, doch ein Sturz um kurz nach 7 Uhr kostete das Traditionsteam mit Marcel Brenner, Nico Thöni und Pedro Nunu Romero Barbosa einige Runden. Motobox Kremer Racing (Yamaha) ist unter anderen mit Daniel Rubin auf Position 18 unterwegs.

Für Luca Grünwald und das Team Pitlane Endurance (Yamaha) nahm das Rennen in der Nacht von Le Mans ein Ende. Der Deutsche stürzte bei den herausfordernden Bedingungen, sein Bike war nicht mehr zu retten.

24h Le Mans, Stand nach 16 Stunden:

1. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, 547 Runden

2. ERC Endurance Ducati (Öttl, Checa, Davies), Ducati Panigale V4R, + 4 Runden

3. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R, + 4

4. Tati Team Beringer Racing (Leblanc, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R, + 5

5. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 6

6. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 6

7. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Iwato), Kawasaki ZX-10R, + 10

8. Wojcik Racing Team EWC (Begrman, Vinales, Gines), Yamaha YZF-R1, + 10

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 13

10. Tecmas MRP BMW (Foray, Bühn, Arbel), BMW M 1000 RR, + 14



Ferner:

13. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 19

18. Motobox Kremer Racing (Choy, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 31

Punktewertung nach Qualifying und 16 Stunden in Le Mans:

EWC:

1. F.C.C. TSR Honda France, 23

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 21

3. ERC Endurance, 17

4. Tati Team Beringer, 14

5. Honda Viltais Racing, 12

6. BMW Motorrad Endurance, 11

7. Kawasaki Webike Trickstar, 8

8. Yoshimura SERT Motul, 6

9. Wojcik Racing Team EWC, 6

10. Bolliger Switzerland, 3

11. Maco Racing, 2

12. Team Moto AIN, 2



Superstock:

1. Tecmas MRP BMW, 24

2. 3ART Best of Bike, 20

3. Team 33 Louit April Moto, 11 Punkte

4. National Motos Honda, 16

5. Chromeburner RAC41 Honda, 16

6. Wojcik Racing SST, 11

7. Honda No Limits, 10

8. Pitlane Endurance – JP3, 4

9. Junior Team LMS, 4

10. Slider Endurance, 3

11. TRT 27 Bazar, 4

12. Energie Endurance 91, 1

13. TMC 35, 1