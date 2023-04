24h Le Mans: Honda triumphiert vor Yamaha und BMW

Auch in der Schlussphase der 24 Stunden von Le Mans verschob sich an der Spitze nicht mehr viel: F.C.C. TSR Honda France gewinnt den EWC-Saisonstart in Frankreich vor YART und BMW.

Nach 2018 und 2020 holt erneut die Honda-Werksmannschaft F.C.C. TSR Honda France den wichtigen Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer erlebten ein fehlerfreies Auftaktrennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2023. Auch in der WM-Gesamtwertung langt es damit zu dem Platz an der Spitze.

Fast über die gesamte Distanz hatte die Truppe von Masakazu Fuji einen Platz in den Top-3 inne, bevor man am Samstagabend die Führung übernommen und dann auch nicht mehr hegegeben hatte. Für Honda war es in Le Mans der 14. Erfolg, womit man mit Kawasaki und Suzuki gleichzieht. Das Yamaha Austria Racing Team versuchte über weite Strecken den Druck auf Honda aufrecht zu erhalten, doch am Ende fehlte dem Team von Mandy Kainz zwei Runden auf einen Erfolg auf dem Circuit Bugatti.

Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa mussten sich mit dem zweiten Rang zufriedengeben. Hinter der Yamaha komplettierte das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni das Podium beim ersten Saisonrennen der Langstrecken-WM.

Florian Alt landete mit seinem neu sortierten Honda Viltais Racing Team auf Platz 4. Gemeinsam mit Leandro Mercado und Steven Odendaal sicherte der Gummersbacher die Position gegen das ERC-Endurance-Ducati-Team ab. Philipp Öttl hatte am Ende noch alles gegeben um seinen Landsmann einzuholen, doch dem deutschen Team fehlten am Ende 22 Sekunden auf den vierten Platz.

Mit Fritz, Reiterberger, Alt und Öttl landeten somit vier deutsche Piloten in den Top-5 des Rennens.

Bemerkenswert auch die Leistung vom Suzuki Endurance Racing Team bei einem herausfordernden Rennen mit nur drei Grad in der Nacht und viel Nebel am Sonntagmorgen: Nach zwei schweren Stürzen schafften es Sylvain Guintoli, Gregg Black und Etienne Masson noch auf Position 7.

Das Bolliger Team Switzerland (Brenner, Thöni, Romero Barbosa) kam auf Platz 11 ins Ziel, die Motobox Kremer Mannschaft (Yamaha) erreichte nach Startplatz 44 mit Daniel Rubin, Christian Napoli und Martin Choy den 15. Platz.

In der Superstock-Klasse lief es für BMW noch besser. Das neu formatierte Tecmas-MRP-BMW-Team erreichte gleich beim Debüt den Triumph in Le Mans. Neben Kenny Foray und Loic Arbel gelang dem Kronauer Jan Bühn damit ein herausragendes Ergebnis auf dem 4,1 km langen Kurs. Platz 2 und 3 ging an 3ART Best of Bike (Yamaha) und die Honda No Limits-Truppe.

Ergebnis 24h Le Mans:

1. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, 727 Runden

2. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R, + 2 Runden

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 5

4. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7

5. ERC Endurance Ducati (Öttl, Checa, Davies), Ducati Panigale V4R, + 7

6. Tati Team Beringer Racing (Leblanc, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R, + 9

7. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 22

8. Tecmas MRP BMW (Foray, Bühn, Arbel), BMW M 1000 RR, + 25

9. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Iwato), Kawasaki ZX-10R + 27

10. 3ART Best of Bike (Renaudin, Cauchi, Lagrive), Yamaha YZF-R1, + 28



Ferner:

11. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 33

15. Motobox Kremer Racing (Choy, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 42

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen:

EWC:

1. F.C.C. TSR Honda France, 63 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 54

3. BMW Motorrad Endurance, 39

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 36

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2



Superstock:

1. Tecmas MRP BMW, 64 Punkte

2. 3ART Best of Bike, 53

3. Chromeburner RAC41 Honda, 40

4. Honda No Limits, 38

5. Junior Team LMS, 25

6. Wojcik Racing SST, 24

7. Slider Endurance, 22

8. TRT 27 Bazar, 19

9. ADSS97, 17

10. National Motos Honda, 16