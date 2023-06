Acht-Stunden Suzuka: YART offizielles Yamaha-Team

Das YART-Design für das prestigeträchtige Langstreckenrennen in Suzuka

Wird die Pokalsammlung von Mandy Kainz bald um eine Trophäe vom 8h in Suzuka ergänzt?

Große Ehre für die von Mandy Kainz geführte Endurance-Mannschaft YART Yamaha. Beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka wurde dem österreichischen Team von Yamaha die volle Werksunterstützung zugesagt.

Die Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft hat für das Team YART Yamaha mit einem zweiten Platz begonnen. Beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans mussten man sich lediglich F.C.C. TSR Honda France geschlagen geben. Es war für die Truppe um Teamboss Mandy Kainz ein Auftakt nach Maß, musste man in der Vergangenheit doch einige Rückschläge hinnehmen.

Jetzt wurde von Yamaha Motor bekanntgegeben, dass das österreichische Team mit dem Deutschen Marvin Fritz, dem Tschechen Karel Hanika und dem Italiener Niccolò Canepa beim prestigeträchtigen 8-Stunden-Rennen in Suzuka – es ist das wichtigste Rennen für die japanischen Motorradhersteller – volle technische Unterstützung vom Werk erhalten wird.

Das Motorrad des Yamalube YART Yamaha EWC Official Teams, so der offizielle Teamname, wird dabei eine spezielle Lackierung tragen, die auf dem diesjährigen neugestalteten Flaschendesign des für Viertakt-Rennmaschinen entwickelten Hochleistungsmotoröls RS4GP, dem Vorzeigeprodukt der Yamalube-Linie von Original Yamaha-Motorenölen, basiert.

Vordringlichstes Ziel ist es, in Suzuka den ersten Podiumsplatz für das Team zu erreichen. Die Bilanz vom Yamaha Austria Racing Team beim Rennen in Suzuka kann sich jetzt schon sehen lassen. 2012 und 2013 startete man von der Pole-Position. 2016 verpasste YART als Vierter das Podium knapp und im Vorjahr lag man bis zu einem Sturz an der dritten Stelle.

«Seit unserem ersten Auftritt bei den 8 Stunden von Suzuka im Jahr 2004 war ich besessen davon, auf dem Podium zu stehen. Im letzten Jahr waren wir so nah dran, bis wir in der letzten Stunde auf Rang 3 liegend gestürzt sind und nur Siebenter wurden. Dieses Jahr werden wir noch konzentrierter und härter kämpfen und es hoffentlich schaffen», verspricht Kainz.