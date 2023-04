24h Le Mans: Klassensieg und Platz 3 für BMW-Teams

Viel besser hätte es für die BMW-Teams beim Auftakt der Langstrecken-WM in Le Mans nicht laufen können. Tecmas-MRP-BMW holt sich den Klassensieg und BMW Motorrad World Endurance landet auf dem dritten Platz.

Das Team BMW Motorrad World Endurance ist mit einer Podiumsplatzierung in die Langstrecken-Weltmeisterschaft 2023 gestartet. Beim Auftakt, den legendären 24 Stunden von Le Mans, belegten Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jérémy Guarnoni den dritten Rang. Es war gleichzeitig der erste Podestplatz für die neue BMW M 1000 RR in ihrem ersten Rennen. Zudem sorgte Mikhalchik mit einer Zeit von 1:35,751 Minuten für die schnellste Rennrunde.

Nachdem in beiden Zeittrainingseinheiten schwierige, wechselhafte Bedingungen geherrscht hatten, war man unter den Erwartungen geblieben. Das BMW Motorrad World Endurance Team ging vom achten Startplatz in das 24-Stunden-Rennen auf dem 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti, aber nach nur 90 Minuten lag das BMW-Trio auf dem zweiten Rang. In den folgenden Stunden kämpften Reiterberger, Mikhalchik und Guarnoni an der Spitze um die Führung.

In der achten Rennstunde musste die Mannschaft um Teammanager Werner Daemen jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Beim Überholen eines langsameren Fahrers geriet Mikhalchik ins Rutschen, und er musste mit beschädigtem Motorrad die Box ansteuern. In Windeseile wurde das Motorrad reparierte Mikhalchik konnte nach nur siebeneinhalb Minuten zurück auf die Strecke. Von Platz 7 aus startete das Trio mit der Nummer #37 dann eine starke Aufholjagd.

Im weiteren Rennverlauf trotzte das BMW Motorrad World Endurance Team den schwierigen Bedingungen mit sehr kalten Temperaturen und Nebel am Morgen und machte Position um Position gut. Am frühen Sonntagvormittag, in der 19. Rennstunde, fand sich die #37 BMW M 1000 RR auf der Zeitenliste wieder auf Rang 3 und damit auf Podiumskurs. Diese Position sollten Mikhalchik, Reiterberger und Guarnoni bis ins Ziel nicht mehr abgeben.

Im neu formierten Tecmas-MRP-BMW Racing Team pilotierten Kenny Foray (FRA), Jan Bühn (GER) und Loïc Arbel (FRA) die seriennahe BMW M 1000 RR mit der Startnummer 9. Das von BMW Motorrad Motorsport unterstützte französische Team ging in der Superstock-Kategorie von Startplatz 2 in sein erstes Rennen. Schon früh übernahm es die Führung in seiner Klasse und musste diese im weiteren Rennverlauf nur selten kurzzeitig wieder abgeben. Als Gesamtachte jubelte das Tecmas-MRP-BMW Racing Team gleich bei seinem Debüt über den Klassensieg.

Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport Direktor: «Diese 24 Stunden von Le Mans haben wieder einmal alles geboten, was den Langstreckensport ausmacht: Action und Dramen. Auch das BMW Motorrad World Endurance Team hat hier in Le Mans Höhen und Tiefen erlebt, hat jedoch nie aufgegeben und verdient den dritten Platz auf dem Podium geholt. Herzlichen Glückwunsch an die Fahrer und das Team, die alles gegeben haben.»

«Wir haben gezeigt, dass wir mit unserem Gesamtpaket um den Sieg kämpfen können. Unsere neue BMW M 1000 RR ist in ihrem ersten Rennen gelaufen wie ein Uhrwerk, die Performance war hervorragend, die schnellste Rennrunde zeigt ihren Speed, und es gab keinerlei technische Probleme. Das ist eine hervorragende Basis für die weiteren Saisonrennen. Ein großes Dankeschön an alle, die an diesem Erfolg mitgearbeitet haben.»

«Wir freuen uns auch sehr über den Sieg des Tecmas-MRP-BMW Racing Teams in der Superstock-Klasse – das war die perfekte Premiere für diese neu formierte Mannschaft. Gratulation an Arnaud Sassones Team!»

«Wir sind sehr zufrieden. Es war unser Ziel, auf das Podium zu fahren, und das haben wir geschafft», freute sich Teammanager Daemen über den gelungenen Saisonstart. «Unsere neue BMW M 1000 RR war die ganze Woche über schnell und zuverlässig. Es war großartig, ihr großes Potenzial in einen Podiumsplatz umzusetzen. Alle im Team haben einen herausragenden Job gemacht. Die Vorbereitung auf das Rennen und die Boxenstopps waren perfekt. Alle unsere Fahrer waren schnell und haben einmal mehr eine starke Performance gezeigt.»

«Es ist klasse, mit einem Podium in Le Mans in die neue Saison zu starten. Es war ein sehr ereignisreiches Rennen und dass wir am Ende mit einem Pokal nach Hause reisen, ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit des gesamten Teams. Unsere neue BMW M 1000 RR war schnell und super zu fahren. Vom achten Startplatz aus haben wir schon früh im Rennen um die Führung gekämpft. Das Bike lief problemlos, die Reifen haben gepasst, bei allen Bedingungen, die wir in Le Mans erlebt haben», erzählte Markus Reiterberger.

«Wie stark unser Paket ist haben wir gezeigt, als wir uns nach der Reparatur, die das Team superschnell erledigt hat, wieder nach vorn gearbeitet haben. Wir haben gezeigt, dass auch der Sieg möglich gewesen wäre, wenn der Crash nicht passiert wäre. Doch dies kann in einem so turbulenten Rennen wie diesem vorkommen. Insgesamt gibt es viele Punkte, die uns sehr zuversichtlich in die nächsten Rennen gehen lassen.»

«Was für ein Start unseres Teams in seine erste volle Saison in der FIM EWC!», jubelte Tecmas-MRP-BMW-Teambesitzer Arnaud Sassone. «Natürlich haben wir davon geträumt, gleich in Le Mans den Sieg in der Superstock-Klasse zu holen. Dass wir es nun tatsächlich geschafft haben, ist einfach fantastisch. Ich bin sehr stolz auf unsere Fahrer und unser Team, die alle Herausforderungen der 24 Stunden von Le Mans gemeistert.»

«Wir haben gezeigt, welches Potenzial auch in der Superstock-Version der BMW M 1000 RR steckt. Ein großes Dankeschön an alle, die diesen Erfolg möglich gemacht haben: die Fahrer, das Team, MRP, BMW Motorrad Motorsport und alle unsere Partner. Nun freuen wir uns schon auf die nächste Herausforderung in Spa-Francorchamps.»

Ergebnis 24h Le Mans:

1. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, 727 Runden

2. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R, + 2 Runden

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 5

4. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7

5. ERC Endurance Ducati (Öttl, Checa, Davies), Ducati Panigale V4R, + 7

6. Tati Team Beringer Racing (Leblanc, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R, + 9

7. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 22

8. Tecmas MRP BMW (Foray, Bühn, Arbel), BMW M 1000 RR, + 25

9. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Iwato), Kawasaki ZX-10R + 27

10. 3ART Best of Bike (Renaudin, Cauchi, Lagrive), Yamaha YZF-R1, + 28

Ferner:

11. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 33

15. Motobox Kremer Racing (Choy, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 42

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen:

EWC:

1. F.C.C. TSR Honda France, 63 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 54

3. BMW Motorrad Endurance, 39

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 36

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2



Superstock:

1. Tecmas MRP BMW, 64 Punkte

2. 3ART Best of Bike, 53

3. Chromeburner RAC41 Honda, 40

4. Honda No Limits, 38

5. Junior Team LMS, 25

6. Wojcik Racing SST, 24

7. Slider Endurance, 22

8. TRT 27 Bazar, 19

9. ADSS97, 17

10. National Motos Honda, 16