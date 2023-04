YART: Erhoffter Podiumsplatzierung zum Saisonauftakt

Wie schon im Vorjahr beendeten Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolò Canepa (YART Yamaha) das 24-Stunden-Rennen in Le Mans an der zweiten Stelle. Ein Sturz in den Morgenstunden vereitelte eine bessere Platzierung.

Beim Vortest für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans erwies sich YART Yamaha als schnellstes Team, damit zählte es zwangsläufig auch zu den Sieganwärtern für den Auftakt der Langstrecken-WM. Im Zeittraining mussten Niccolò Canepa, Marvin Fritz und Karel Hanika bei stark wechselnden Bedingungen nur dem Vorjahressieger Yoshimura SERT Motul den Vortritt lassen.

Zum Rennstart am Samstagmittag übernahm Fritz die Rolle des Startfahrers und stürmte umgehend auf Rang 1. Sein Vorsprung von fünf Sekunden wurde allerdings aufgrund einer durch einige Stürze hervorgerufenen Safety-Car-Phase zunichte gemacht, trotzdem konnte der Deutsche das Motorrad in Führung liegend an seinen Teamkollegen übergeben.

Nach einem Boxenstopp und weiteren Safety-Car-Einsätzen rutschten das YART-Trio zwischenzeitlich bis auf Rang 3 zurück, allerdings immer noch in Schlagdistanz zum regierenden Weltmeister F.C.C. TSR Honda France und dem Team BMW Motorrad World Endurance. «Ein Boxenstopp und eine Safety-Car-Phase kam fast zeitgleich, dadurch haben wir eine halbe Runde verloren», so Fritz.

Gegen 03.40 Uhr in der Nacht folgte für die Mannschaft ein weiterer Rückschlag. Hanika und weitere vier Fahrer rutschen auf dem Öl aus, dass ein Konkurrent nach einem Motorschaden auf der Ideallinie verteilt hatte. Nach einer nur sieben Minuten dauernden Blitzreparatur der angeschlagenen Maschine durch die YART-Boxencrew konnte das Rennen wieder aufgenommen werden.

«Dieser außerplanmäßige Boxenstopp hat uns vier Runden Rückstand auf die führende Honda-Werksmannschaft beschert. Um den Rückstand auszugleichen zu können, hätten wir ein hohes Risiko eingehen müssen. Da unser Vorsprung auf den Drittplatzierten BMW drei Runden betrug, entschieden wir uns auf Nummer sicher zu gehen und Rang 2 heimzufahren.»

Nach 24 Stunden oder 825 Runden auf dem 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti durfte sich der österreichische Teammanager Mandy Kainz über den zweiten Platz und 54 WM-Zähler freuen. Damit liegt der Endurance-Weltmeister 2009 nach einem von vier Rennen lediglich neun Punkte hinter dem Titelverteidiger F.C.C. TSR Honda France.

Ergebnis 24h Le Mans:

1. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, 727 Runden

2. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R, + 2 Runden

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 5

4. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 7

5. ERC Endurance Ducati (Öttl, Checa, Davies), Ducati Panigale V4R, + 7

6. Tati Team Beringer Racing (Leblanc, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R, + 9

7. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 22

8. Tecmas MRP BMW (Foray, Bühn, Arbel), BMW M 1000 RR, + 25

9. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Iwato), Kawasaki ZX-10R + 27

10. 3ART Best of Bike (Renaudin, Cauchi, Lagrive), Yamaha YZF-R1, + 28



Ferner:

11. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 33

15. Motobox Kremer Racing (Choy, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 42

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen:

EWC:

1. F.C.C. TSR Honda France, 63 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 54

3. BMW Motorrad Endurance, 39

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 36

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2



Superstock:

1. Tecmas MRP BMW, 64 Punkte

2. 3ART Best of Bike, 53

3. Chromeburner RAC41 Honda, 40

4. Honda No Limits, 38

5. Junior Team LMS, 25

6. Wojcik Racing SST, 24

7. Slider Endurance, 22

8. TRT 27 Bazar, 19

9. ADSS97, 17

10. National Motos Honda, 16