24h Spa: Motobox Kremer mit Daniel Rubin im Aufwind

Für das deutsche Team Motobox Kremer Racing steht am kommenden Wochenende die nächste Herausforderung auf dem Plan. In Spa-Francorchamps wartet das zweite 24-Stunden-Rennen der EWC-Saison 2023.

Mit Daniel Rubin, Christian Napoli und Geoffroy Dehaye steht für Motobox Kremer beim zweiten Saisonrennen der Endurance-Weltmeisterschaft in Belgien ein internationales Trio am Start. Die Mannschaft, die auch 2023 auf Yamaha ins Rennen geht, möchte beim 24-Stunden-Rennen in Spa an das erfolgreiche Wochenende in Le Mans anknüpfen.

Die traditionelle Veranstaltung in Le Mans Mitte April beendete das Team von Manfred Kremer und Georg Haas auf dem 15. Gesamtrang (Platz 11 in der EWC-Wertung). Dabei setzte sich besonders Daniel Rubin mit sehr konstanten Turns und starken Zeiten in Szene. Der 25-Jährige war 2023 neu zur Privatmannschaft aus Rheinland-Pfalz hinzugestoßen und fand sich gleich gut im Team zurecht.

«Ich habe mich von Stint zu Stint wohler gefühlt, auch durch die Nacht kam ich erstaunlich gut», lautete sein Fazit nach dem Rennen in Frankreich. «Das Team ist gut aufgestellt und zeigt starke Leistungen. Ich freue mich sehr auf das Rennen in Spa-Francorchamps.»

Neben Rubin und Napoli wird auch Geoff Dehaye wieder auf der Yamaha sitzen. Der Franzose hatte nach einem misslungenen Qualifying auf den Start in Le Mans verzichten müssen und wurde von Martin Choy ersetzt.

Das Team ist gespannt auf das Rennen in den belgischen Ardennen. Besonders stolz ist man auf die Sponsoren und Unterstützer, die das Team in diesem Jahr wieder einen Schritt vorangebracht haben. Durch die Hilfe von Werner Späth als neuer Data-Recording-Ingenieur und Kaloyan «Coco» Krustev als Fahrwerkstechniker konnte die technische Seite verbessert werden.

Mit Unterstützung von Motorrad Rubin aus Schwanau und Motorrad Klein aus Dillingen/Saar sowie durch die Firma «Bücher Bau – Schlüsselfertiges Bauen» ist unter anderem auch der Einsatz bei den 8h von Suzuka im August gesichert. «Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Dank unserer starken Sponsoren können wir nun gespannt auf die kommenden drei Klassiker im EWC-Kalender schauen. Auf die Rückkehr nach Suzuka freuen wir uns ganz besonders», so Teammanager Georg Haas. «Zuvor möchten wir noch in Spa an das starke Ergebnis vom Saisonstart anknüpfen – unsere Fahrer sind gut drauf.»

Zeitplan, 24h Spa-Francorchamps

Freitag, 16. Juni

10.00 – 11.00 Uhr Freies Training

12.00 – 14.00 Uhr Qualifying 1

15.15 – 17.15 Uhr Qualifying 2

21.30 – 23.00 Uhr Nachttraining

Samstag, 17. Juni

14.00 Uhr Start

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen:

EWC:

1. F.C.C. TSR Honda France, 63 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 54

3. BMW Motorrad Endurance, 39

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 36

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2