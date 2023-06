Spa: 37 Teams stürzen sich in das Ardennen-Abenteuer

Spektakuläre Szenen: In Spa-Francorchamps wird am Wochenende viel geboten

Am kommenden Wochenende gastiert die FIM Langstrecken Weltmeisterschaft zum zweiten Saisonrennen in Spa-Francorchamps. FCC TSR Honda France kommt als Spitzenreiter zum Klassiker in Belgien.

2022 kehrte die Endurance-WM nach mehr als 20 Jahren Pause zurück nach Spa-Francorchamps. Nach anfänglicher Kritik an der Strecke und nachdem die Rennleitung noch am Wochenende für mehr Licht auf der 6,985 km langen Strecke gesorgt hatte, verlief das 24-Stunden-Rennen erfolgreich. Zwar musste der Lauf in den frühen Morgenstunden am Sonntag wegen nach starken Regenfällen unterbrochen werden, doch letztendlich waren Teams, Fahrer und Veranstalter von der Neuauflage des Events begeistert.

Das F.C.C. TSR Honda-Team kommt als WM-Leader zum zweiten Rennen der EWC-Saison nach Belgien. Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer hatten beim 24-Stunden-Klassiker in Le Mans im April mit dem Sieg die volle Punktzahl eingefahren. Doch hinter dem aktuellen Weltmeister-Team lauert die YART-Mannschaft von Mandy Kainz. Das Yamaha-Team mit den Fahrern Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa, welches auch in Suzuka im August die Fahnen des Herstellers hochhalten wird, peilt den ersten EWC-Sieg seit dem Rennen in Estoril 2020 an.

Hinter Honda und YART kommt jedoch das BMW-Werksteam von Werner Daemen als großer Favorit in die Ardennen. Die belgische Mannschaft, die im letzten Jahr in Spa erstmals bei einem 24-Stunden-Rennen erfolgreich war, wird mit Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni ins Rennen gehen. Das Team war bereits am Freitag und Samstag bei einem Trackday auf der Berg-und-Tal-Bahn unterwegs, um bestmöglich vorbereitet zu sein.

Das deutsche Team ERC Endurance wird nach dem erfolgreichen Saisonstart in Le Mans ohne Philipp Öttl am Start stehen. Neben Chaz Davies und David Checa kehrt Xavi Fores wieder auf die Panigale V4R zurück. Die beiden Kawasaki-Teams Tati Team Beringer (Clere, Guittet, Ramos) und Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc) gehören genauso wie die belgische Yamaha-Truppe KM99 (Mahias, Marino, Mackels) und Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado) zum erweiterten Favoritenkreis.

Aus deutschsprachiger Sicht hat Jan Bühn als Spitzenreiter der Superstock-Kategorie mit seinem Team Tecmas MRP BMW gute Aussichten auf ein erneut erfolgreiches Wochenende. Außerdem ist die Motobox Kremer-Mannschaft mit Daniel Rubin auf ein weiteres starkes Ergebnis hinaus. Nico Thöni, Marcel Brenner und Pedro Nunu Romero Barbosa möchten für das Kultteam Bolliger Switzerland über das Wochenende starke Leistungen bringen, um am Ende ein Top-Resultat zu erzielen.

Nach einem Testtag am Mittwoch geht es für die 37 EWC-Teams am Freitag mit den Trainings und Qualifyings los, bevor am Samstag um 14 Uhr der Startschuss für die 24h von Spa-Francorchamps fällt, bei denen unter anderen auch Dominik Vincon, Philipp Steinmayr, Julian Puffe, Supermoto-Weltmeister Marc-Reiner Schmidt, Luca Grünwald und die Brüder Sebastien und Valentin Suchet um WM-Punkte kämpfen werden. Das Rennen wird vom belgischen Freestyle-Motocross-Profi Julien Vanstippen gestartet.

Zeitplan, 24h Spa-Francorchamps

Freitag, 16. Juni

10.00 – 11.00 Uhr Freies Training

12.00 – 14.00 Uhr Qualifying 1

15.15 – 17.15 Uhr Qualifying 2

21.30 – 23.00 Uhr Nachttraining

Samstag, 17. Juni

14.00 Uhr Start

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen:

EWC:

1. F.C.C. TSR Honda France, 63 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 54

3. BMW Motorrad Endurance, 39

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 36

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2