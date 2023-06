24h Spa: Das Endurance-Highlight live im TV 16.06.2023 - 12:17 Von Tim Althof

An diesem Wochenende sind auf dem Circuit Spa-Francorchamps die besten Endurance-Piloten am Start. Die «24h Spa EWC Motos» beginnen am Samstag um 14 Uhr mit dem traditionellen Le Mans-Start.