Markus Reiterberger (BMW) sicher: «Besser denn je»

Markus Reiterberger geht motiviert in das EWC-Wochenende in Spa

Das BMW-Werksteam bestreitet in dieser Woche als Favorit den zweiten Lauf der Endurance-Weltmeisterschaft in Spa-Francorchamps. Dabei ist auch Fahrer Markus Reiterberger sehr zuversichtlich.

Mit Ilya Mikhalchik, Jeremy Guarnoni und Markus Reiterberger war dem BMW Motorrad World Endurance-Team in der vergangenen Saison in Spa der erste Erfolg bei einem 24-Stunden-Rennen geglückt. Für die Mannschaft von Teamchef Werner Daemen, die nur unweit der Rennstrecke ihren Hauptsitz hat, begann die Saison 2023 ebenfalls stark.

In Le Mans brachte das erfahrene Fahrertrio die M1000RR beim legendären Rennen über 24 Stunden auf Platz 3. Und nun steht die Rückkehr auf die 6,985 km lange Piste in den Ardennen auf dem Plan.

Der vierfache IDM Superbike-Meister Markus Reiterberger freut sich bereits sehr auf die Herausforderung in Belgien. «In Spa-Francorchamps steht für uns das Heimspiel unseres Teams an, und auch für uns ist es praktisch das Heimrennen. Spa ist eine richtig tolle Rennstrecke, und mit dem Sieg aus dem vergangenen Jahr verbinden wir mit ihr die besten Erinnerungen», schwärmte der Bayer vor dem Rennwochenende.

Das BMW-Team, dass 24 Punkte hinter WM-Leader F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer) liegt, ist bereits seit letzter Woche in Spa. Am Freitag und Samstag absolvierte die Mannschaft bereits die ersten Kilometer auf der Berg-und-Tal-Bahn. «Wir haben dort im Rahmen einer Hobbyveranstaltung einen zweitägigen Funktionstest absolviert, bei dem wir erste Eindrücke mit dem neuen Bike auf der Rennstrecke gesammelt haben», so Reiti.

«Ich denke, dass wir als Team besser denn je aufgestellt sind», erklärte der 29-Jährige voller Zuversicht. «Wir sind bereit. Wir möchten zumindest auf das Podium fahren, aber natürlich eher noch den Sieg holen. Das ist unser erklärtes Ziel. Die Wettervorhersage ist gut, das Team ist super. Einem Erfolg steht nichts im Wege, und wir werden alles dafür geben.»

Neben dem Triumph in Spa 2022, verlief die letzte Saison nicht nach Plan. Dreimal musste die BMW mit Problemen am Motor und Kühler abgestellt werden. Doch Teamchef Werner Daemen glaubt an eine Verbesserung für dieses Jahr. «Ich war ein wenig besorgt wegen des Wetters, aber die neue BMW M1000RR scheint dieses Jahr auch bei heißen Bedingungen sehr gut zu sein. Ich denke also, dass wir gut vorbereitet sind, um unser gutes Ergebnis vom letzten Jahr zu verteidigen, und hoffentlich haben wir auch das nötige Glück», so der ehemalige Rennfahrer aus Belgien.

Zeitplan, 24h Spa-Francorchamps

Freitag, 16. Juni

10.00 – 11.00 Uhr Freies Training

12.00 – 14.00 Uhr Qualifying 1

15.15 – 17.15 Uhr Qualifying 2

21.30 – 23.00 Uhr Nachttraining

Samstag, 17. Juni

14.00 Uhr Start

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen:

EWC:

1. F.C.C. TSR Honda France, 63 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 54

3. BMW Motorrad Endurance, 39

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 36

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2