Spa: Yamaha dominiert im Qualifying, BMW auf Platz 2

YART steht am Samstag in Spa auf der Pole-Position

Wie am Mittwoch setzte YART auch am Freitag in Spa-Francorchamps die Pace. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa waren im Qualifying nicht zu schlagen. Hinter Yamaha landete BMW auf Startplatz 2 für das Rennen.

Bei Außentemperaturen von über 26 Grad fuhren die Endurance-WM-Piloten am Freitag ihre beiden Qualifyings in Spa-Francorchamps. Zunächst ging es um 12 Uhr in das erste Zeittraining auf dem 6,985 km langen Kurs. Nachdem das Yamaha Austria Racing Team bereits am Mittwoch beim Test die besten Rundenzeiten fuhr, dominierten Karel Hanika, Niccolo Canepa und Marvin Fitz auch in dieser Session.

Alle drei Fahrer des Teams von Mandy Kainz legten die Bestzeit in ihrer Gruppe hin. Niccolo Canepa fuhr insgesamt mit 2:19,154 min die beste Rundenzeit. Zur Erinnerung: Der Qualifying-Rekord in Spa stammt ebenfalls von YART aus dem letzten Jahr. Damals fuhr Karel Hanika eine Rundenzeit von 2:18,845 min auf der 6,985 km langen Strecke.

Keines der anderen Teams schaffte in diesem Qualifying eine Rundenzeit unter 2:20 min. Hinter YART folgte Gregg Black (Yoshimura SERT Motul) mit einer 2:20,057 min und Ilya Mikhalchik (BMW Motorrad World Endurance) mit 2:20,125 min. Jan Bühn hatte hingegen auf seiner Superstock-BMW einen leichten Sturz im letzten Sektor zu verkraften. Der Kronauer blieb aber unverletzt.

Für das Team Bolliger entwickelte sich der Freitag zum Albtraum. Pedro Nunu Barbosa Romero stürzte in Q1 in Kurve 13. Der Spanier blieb zwar unverletzt, aber die Kawasaki ZX-10R erlitt erheblichen Schaden. Das Privatteam aus der Schweiz verzichtete daraufhin auf das zweite Qualifying auf der Berg-und-Tal-Bahn.

An der Spitze änderte sich am Nachmittag nichts mehr. Das Yamaha Austria Racing Team sicherte sich die Pole-Position für die «24h Spa EWC Motos» und damit fünf WM-Punkte (die Top-5 erhalten WM-Punkte). Startplatz 2 geht an das BMW-Werksteam mit Reiterberger, Mikhalchik und Guarnoni und auf Platz 3 wird Yoshimura SERT Motul (Suzuki) ins Rennen gehen.

F.C.C. TSR Honda erreichte Platz 4, Fünfter wurde die zweite Honda-Mannschaft Viltais Racing mit Florian Alt, Leandro Mercado und Steven Odendaal. Bestes Superstock-Team wurde Tecmas-MRP-BMW mit Jan Bühn, Kenny Foray und Loic Arbel.

Ergebnis Qualifying Spa (kombinierte Zeit der zwei schnellsten Piloten):

1. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 2:19,251 min

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, 2:20,210

3. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, 2:20,285

4. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, 2:20,308

5. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, 2:20,939

6. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1, 2:21,692

7. Team Moto AIN (Perolari, Tamburini, Polita), Yamaha YZF-R1, 2:23,262

8. Tati Team Beringer Racing (Leblanc, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R, 2:22,318

9. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, 2:22,503

10. ERC Endurance Ducati (Fores, Checa, Pellijef), Ducati Panigale V4R, 2:22,662

11. Wojcik Racing Team EWC (Morais, Vinales, Gines), Yamaha YZF-R1, 2:22,806

12. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, 2:23,262

WM-Stand nach dem Qualifying in Spa:

1. F.C.C. TSR Honda France, 65 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 59

3. BMW Motorrad Endurance, 44

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 37

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2