Spa, 19h: Dreikampf an der Spitze, Ducati draußen

Das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps entwickelt sich immer mehr zum Dreikampf um den Sieg. Suzuki, Honda und Yamaha liegen innerhalb einer Sekunde, Ducati ist hingegen bereits ausgeschieden.

ERC-Endurance Ducati ging nach den durchwachsenen Trainingssitzungen am Freitag mit hohen Erwartungen in das zweite Rennen der Endurance-WM 2023 in Spa-Francorchamps. Nach dem Ausfall von Chaz Davies als einer der Fahrer beim deutschen Team, sprang Jesper Pellijef als Ersatz auf die Panigale VR und kämpfte gemeinsam mit Xavi Fores und David Checa um eine Top-6-Platzierung im Rennen.

Nach vier Stunden war der Lauf für das Team um Teammanager Frank Hoffmann dann jedoch frühzeitig beendet. Zunächst bekamen die Fahrer starke Probleme beim Runterschalten, später streikte das Getriebe dann vollständig. Noch bevor es in die Nacht geht, endet damit der Traum des Fahrertrios vom Podestplatz in den Ardennen.

An der Spitze tobt währenddessen ein Dreikampf um den Sieg. F.C.C. TSR Honda, YART und Yoshimura SERT sind auf der Strecke direkt hintereinander unterwegs. Zu Platz 4, dem Viltais Honda Racing-Team klafft bereits eine Lücke von über einer Runde auf dem 6,985 km langen Kurs. Fünfter ist nach fünf Stunden Rennzeit die Kawasaki von Randy de Puniet, Kazuki Watanabe und Greg Leblanc.

Durch insgesamt bereits fünf Safety-Car-Phasen, die letzte ausgelöst durch einen kapitalen Motorschaden an der Yamaha R1 vom Team 18 Saperus Pompiers (Steinmayr, Maurin, de la Vega), verlor das BMW-Werksteam sehr viel Zeit in der Box.

Zur Erklärung: Ist man während einer Safety-Car-Phase in der Boxengasse, muss man unter Umständen einige Zeit warten, denn die Ampel an der Boxenausfahrt geht nur nach dem Passieren einer Gruppe bei Start und Ziel für einige Sekunden auf Grün.

Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni sind zu diesem Zeitpunkt sehr weit von einer Wiederholung des Vorjahreserfolgs entfernt. Das Team von Werner Daemen liegt mit zwei Runden Rückstand nur auf Platz 6. Auf Platz 7 befindet sich mit dem Team Louit April Moto (Calia, Gamarino, Pons) das bestplatzierte Superstock-Team.

LRP Poland (BMW) fährt um 19 Uhr Ortszeit mit Julian Puffe, Dominik Vincon und Pepijn Bijsterbosch auf Position 9, die Bolliger Mannschaft ist auf Rang 11 unterwegs und Motobox Kremer Racing ist auf Platz 19 innerhalb der Top-20.

24h Spa, Stand nach 5 Stunden:

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, 110 Runden

2. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, + 0,231 sec

3. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 0,512 sec

4. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 1 Runde

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 2

6. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 2

7. Chromeburner RAC41 Honda (Leesch, Tessels, Hardt), Honda CBR1000 RR-R, + 2

8. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R, + 2

9. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Bijsterbosch), BMW S 1000 RR, + 2

10. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1, + 3

11. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 3



Ferner:

19. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 5



Ausgeschieden:

ERC Endurance Ducati (Fores, Checa, Pellijef), Ducati Panigale V4R