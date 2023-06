24h Spa: YART gewinnt und übernimmt die WM-Führung

Für das offizielle Yamaha-Team von YART hätte das Wochenende in Spa-Francorchamps nicht viel Erfolgreicher laufen können. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa holten vor Honda und BMW den ersten Saisonsieg.

In den letzten beiden Stunden entwickelte sich das Rennen in Spa-Francorchamps nochmal zum Krimi, denn die Regentropfen wurden dicker und sie waren zahlreich um die 6,985 km lange Strecke zu spüren. Einige Teams nahmen es zum Anlass, um Intermediate-Reifen auf die Bikes zu ziehen, um kein unnötiges Risiko zu gehen.

Größtenteils blieb die Strecke jedoch trocken und die letzten Minuten liefen ohne Zwischenfälle für die Fahrer und Teams nach Plan. Das Yamaha Austria Racing Team (YART) dominierte in dieser Woche die Trainings und Qualifyings und stellte dabei alle anderen Teams in den Schatten.

Auch im Rennen auf der spektakulären Rennstrecke in den Ardennen war YART in einer eigenen Liga. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa gewannen die «24h Spa EWC Motos» in beeindruckender Manier und bis auf einen Reifenschaden ohne größere Zwischenfälle. Für das Fahrertrio und das Team ist es der erste Triumph seit dem EWC-Lauf in Estoril 2020. Durch den Erfolg in Belgien übernimmt das Yamaha-Team auch die WM-Führung von Honda.

F.C.C. TSR Honda überquerte auf Platz 2 die Ziellinie in Spa. Mike di Meglio, Josh Hook und Alan Techer stehen somit nach dem Sieg in Le Mans auch beim zweiten Saisonrennen auf dem Podium. Das Team liegt nach zwei von vier Saisonrennen einen Punkt hinter YART.

Platz 3 sicherte sich das BMW-Werksteam beim Heimspiel des Teams von Werner Daemen, nachdem die drei Fahrer im Vorjahr noch auf dem obersten Treppchen standen. Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni erreichten damit ebenfalls das zweite Podest des Jahres und bleiben ebenfalls im WM-Rennen.

Platz 4 geht an Yoshimura SERT Suzuki (Guintoli, Black, Masson), die nach dem Defekt an der Wasserpumpe, den Podestplatz an BMW abgeben mussten. Dahinter fuhr Kawasaki Webike Trickstar in Spa-Francorchamps ein unauffälliges aber beinahe problemloses Rennen. Das Trio, bestehend aus Randy de Puniet, Kazuki Watanabe und Greg Leblanc, verlor über die gesamte Renndauer elf Runden auf die Sieger aus dem blauen Lager.

Florian Alt kam nach einem durchwachsenen Rennen mit seinem Viltais Racing Team am Ende noch auf dem zehnten Platz ins Ziel. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Steven Odendaal und Leandro Mercado zeigte er in der Schlussphase eine gute Aufholjagd. Das deutsche Team Motobox Kremer Racing (Rubin, Dehaye, Napoli) erreichte nach 24 Stunden den 13. Gesamtrang, was in der EWC-Klasse Position 8 bedeutet.

In der Superstock-Klasse trägt sich das Team National Motos Honda in die Siegerliste ein. Die beiden Brüder Valentin und Sebastien Suchet aus der Schweiz sowie Guillaume Raymond holten sich damit die große Punkteausbeute. Platz 2 geht an das Team 33 Louit April Moto (Kawasaki), auf Position 3 landete das Team RAC41 Chromeburner (Honda). Das Tecmas-MRP-BMW-Team, dass mit Jan Bühn die 24 Stunden von Le Mans gewinnen konnte, schied mit technischen Problemen aus.

Ergebnis 24h Spa:

1. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 572 Runden

2. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, + 1 Runde

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 3

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 5

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 10

6. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R, + 11

7. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R, + 16

8. Team Louit April Moto (Calia, Gamarino, Pons), Kawasaki ZX-10R, + 16

9. Honda No Limits (Masbou, J. Nigon, Gabellini), Honda CBR1000 RR-R, + 19

10. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 20



Ferner:

13. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 29

23. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Bijsterbosch), BMW S 1000 RR, + 110



Ausgeschieden:

ERC Endurance Ducati (Fores, Checa, Pellijef), Ducati Panigale V4R

Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

WM-Stand 2 von 4 Rennen:

1. YART – Yamaha Official Team EWC, 118 Punkte

2. F.C.C. TSR Honda France, 117

3. BMW Motorrad Endurance, 85

4. Yoshimura SERT Motul, 66

5. Honda Viltais Racing, 56

6. Kawasaki Webike Trickstar, 56

7. Tati Team Beringer, 46

8. ERC Endurance, 38

9. Motobox Kremer Racing, 28

10. KM99, 27

11. LRP Poland, 26

12. Maco Racing, 21

13. Team Moto AIN, 18

14. Wojcik Racing Team EWC, 17

15. Bolliger Switzerland, 16

16. Mana-Au Competition, 11

EWC-Hertseller:

1. Honda, 114 Punkte

2. Yamaha, 103

3. BMW, 73

4. Kawasaki, 68

5. Suzuki, 41

6. Ducati, 21