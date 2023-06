Spa: Fritz, Hanika und Canepa lassen Yamaha jubeln

Das Yamaha Austria Racing Team hat das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps dominiert. Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Karel Hanika feierten damit den ersten Sieg seit 2020.

In Estoril 2020 triumphierte das Yamaha-Team von Mandy Kainz beim Zwölf-Stunden-Rennen. Seitdem mussten Fahrer und Teammitglieder regelmäßig eine Portion Leid ertragen, denn oftmals wurde die Mannschaft in den Rennen in aussichtsreicher Position von technischen Problemen heimgesucht. Nun gelang dem österreichischen Team endlich wieder ein Sieg – gleichzeitig der erste Erfolg bei einem 24-Stunden-Rennen seit Le Mans 2009.

«Leider ist das die Wahrheit», sagte Mandy Kainz nach dem Rennen in Spa. «Unser letzter Sieg bei einem 24-Stunden-Rennen ist 14 Jahre her. Die Meisterschaft ist das eine, aber für die Fahrer und Teammitglieder ist es ganz besonders motivierend. Wir waren immer schnell, aber sehr oft ist etwas Unvorhersehbares dazwischengekommen. Der größte Bonus ist tatsächlich die Motivation und die Tatsache, dass YART nicht nur Sprints oder Qualifyings gewinnen kann.»

«Es war ein wirklich sehr hartes Rennen und wir mussten bis zum Ende aufmerksam sein. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an das Team, denn die Mechaniker haben großartige Boxenstopps durchgeführt. Außerdem haben meine Teamkollegen ebenfalls einen perfekten Job gemacht, wir haben extrem viel Druck gemacht», betonte Niccolo Canepa. «Wir haben niemals aufgehört, an diesen Erfolg zu glauben. Meiner Meinung nach ist das erst einer von vielen Siegen.»

Canepa ist nun der einzige Fahrer, der ein 24-Stunden-Rennen in Le Mans, Le Castellet und Spa-Francorchamps gewonnen hat. «Das ist Wahnsinn, ich hatte das nicht auf dem Schirm», freute sich der Italiener in der Pressekonferenz. Das ist wirklich eine schöne Sache, der nächste Schritt wäre nun Suzuka.»

Am Ende machte es der leichte Regen den Fahrern nicht einfach. Für Karel Hanika ging es zu diesem Zeitpunkt nur um eins: «Wir mussten das Motorrad unbeschadet ins Ziel bringen! Wir hatten zwei Runden Vorsprung auf Platz 2 und deshalb habe ich auch nichts riskiert», so der Tscheche. «Zuvor haben wir die ersten 15 Stunden nur Vollgas gegeben, wir waren wirklich am Limit. Das Rennen war wirklich nicht leicht und die Gegner waren extrem stark.»

Für Marvin Fritz war es wie bei Hanika der erste Erfolg bei einem 24-Stunden-Rennen. Der Deutsche war nach dem Rennen sehr glücklich. «Wir wussten, dass die Gegner sehr stark sein werden, auch wenn wir im Qualifying vorne standen. Zum Glück ist das Motorrad beim Start angesprungen, danach konnten wir ein starkes Rennen zeigen», so der 30-Jährige.

«Jeder im Team hat mehr als 100 Prozent gegeben, alle haben fantastisch gearbeitet. Alle verdienen diesen Erfolg so sehr, nachdem wir in der Vergangenheit so viel Pech hatten», so der Yamaha-Pilot. «Wir sind sehr glücklich und aktuell eher sprachlos.»

Fritz betonte abschließend: «Wir haben es unseren Kritikern gezeigt, denn es wurde sehr viel von den Leuten geredet und wir waren bereits Müde davon. Es ist wunderbar, dass wir dieses Rennen gewinnen konnten und nun als WM-Leader nach Suzuka reisen.»

Ergebnis 24h Spa:

1. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 572 Runden

2. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, + 1 Runde

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 3

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 5

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 10

6. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R, + 11

7. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R, + 16

8. Team Louit April Moto (Calia, Gamarino, Pons), Kawasaki ZX-10R, + 16

9. Honda No Limits (Masbou, J. Nigon, Gabellini), Honda CBR1000 RR-R, + 19

10. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 20



Ferner:

13. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 29

23. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Bijsterbosch), BMW S 1000 RR, + 110



Ausgeschieden:

ERC Endurance Ducati (Fores, Checa, Pellijef), Ducati Panigale V4R

Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

WM-Stand 2 von 4 Rennen:

1. YART – Yamaha Official Team EWC, 118 Punkte

2. F.C.C. TSR Honda France, 117

3. BMW Motorrad Endurance, 85

4. Yoshimura SERT Motul, 66

5. Honda Viltais Racing, 56

6. Kawasaki Webike Trickstar, 56

7. Tati Team Beringer, 46

8. ERC Endurance, 38

9. Motobox Kremer Racing, 28

10. KM99, 27

11. LRP Poland, 26

12. Maco Racing, 21

13. Team Moto AIN, 18

14. Wojcik Racing Team EWC, 17

15. Bolliger Switzerland, 16

16. Mana-Au Competition, 11

EWC-Hertseller:

1. Honda, 114 Punkte

2. Yamaha, 103

3. BMW, 73

4. Kawasaki, 68

5. Suzuki, 41

6. Ducati, 21