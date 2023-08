Suzuka, Quali 2: YART stark, BMW verpasst Top-10

Im zweiten Qualifying beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka dominierte Yamaha Austria Racing Team mit Bestzeiten in allen Gruppen. Das Top-10-Trail findet dagegen ohne das BMW-Werksteam statt.

Die Ermittlung der Startaufstellung für das Acht-Stunden-Rennen am Sonntag ist ein mehrstufiges Verfahren. Zuerst werden zwei Qualifyings gefahren; die Zeiten der beiden besten Fahrer eines Teams sorgen für die Startaufstellung ab Position 11. Die besten Teams treten im spannenden Top-10-Trail (Samstag ab 9 Uhr MESZ) mit zwei Fahrern erneut gegeneinander an. Durch Addition der Zeiten wird die Pole-Position und die weiteren neun Positionen ermittelt.

Nach den beiden Qualifying ist Yamaha Austria Racing Team der Favorit für die vorderste Startplatzierung, für die fünf WM-Punkte zu gewinnen sind. Das permanente EWC-Team fuhr mit Niccolò Canepa, Marvin Fritz und Karel Hanika jeweils die schnellsten Zeiten in der blauen, gelben und roten Gruppe und führt die Reihenfolge an – allerdings war die Entscheidung kumuliert betrachtet mit nur 0,064 sec Vorsprung auf das Werksteam der Honda Racing Corporation denkbar knapp.

Zu den weiteren Teams, die es ins Top-10-Trail schafften, gehörten Suzuki Endurance, die Weltmeister von F.C.C. TSR Honda und das Suzuka-Team S-Pulse Dream Racing, für das Marcel Schrötter in der roten Gruppe die viertbeste Zeit fuhr.

Die Top-10 knapp verpasst hat BMW Motorrad Endurance mit Markus Reiterberger, der in der blauen Gruppe auf seiner letzten Runde einen Sturz verbuchte. Mit Dunlop-Reifen ist BMW auf dem Suzuka Circuit dennoch das beste Nicht-Bridgestone-Team und wird von Platz 11 in das Rennen am Sonntag starten.

Bestes Kawasaki-Team ist Webike Trickstar mit dem ehemaligen MotoGP und Superbike-Piloten Randy de Puniet auf der elften Position.

Florian Alt, der für das Honda-Team Voltais Racing antritt, erreichte die 21. Position. Das Team Motobox Kremer mit Daniel Rubin qualifizierte sich mit Pirelli-Reifen auf Startplatz 38.