Suzuka, Nachttraining: Fritz (Yamaha) mit Durchblick

Mit einem Training am Abend ging der erste Tag beim Suzuka 8h zu Ende. Yamaha-Ass Marvin Fritz bestätigte mit der besten Zeit die Podiumsambitionen, aber Honda bleibt dem Team aus der Endurance-WM auf den Fersen.

Das Nachttraining am Freitag begann bereits um 18:30 Uhr Ortszeit und dauerte nur eine Stunde. Dazu muss man aber wissen, dass in Suzuka um 19 Uhr die Sonne untergeht und die Dunkelheit in Äquatornähe schlagartig einsetzt.

So wurden die schnellsten Rundenzeiten tendenziell auch schon zu Beginn der Session gefahren, wobei die besten Piloten auch bei Dämmerung und im Dunkeln sehr beherzt ans Gas gehen.

Für Yamaha Austria Racing setzte sich Marvin Fritz auf das Motorrad. Der Deutsche fuhr die gesamte Session und erreichte in 2:07,669 min die beste Zeit. Rund 0,3 sec langsamer war das Werksteam der Honda Racing Corporation auf Platz 2, für das nicht etwa Tetsuta Nagashima die schnellste Zeit fuhr, sondern Xavi Vierge. Mit F.C.C. TSR Honda und Suzuki Endurance folgten zwei permanente Teams der Langstrecken-WM.

Die Top-6 sind Bridgestone-Teams, auf Platz 7 landete BMW Motorrad Endurance auf Dunlop, wo der Franzose Jeremy Guarnoni eine 2:09,624 min erreichte. Markus Reiterberger probierte auf seinem Stint einen Boxenstopp und kam auf eine 2:10,213 min.

Übrigens: Das bestes BMW-Team kommt aus Japan – das Sanmei-Team setzt auf Bridgestone und beendete das Nachttraining auf der fünften Position.

Marcel Schrötter steuerte in seinem Suzuki-Team S-Pulse Dream Racing in 2:09,767 min die beste Runde bei.