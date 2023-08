Suzuka nach 6 Std: Safety-Car, Honda vorn, BMW stark

Sechs Stunden sind beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka bereits absolviert und weiterhin führt das Honda-Werksteam. BMW Motorrad Endurance liegt gut im Rennen und YART gibt nicht auf. Was bisher passiert ist.

Nach Stürzen und technischen Problemen sind die EWC-Teams F.C.C. TSR Honda und Yamaha Austria Racing Team nach sechs Stunden zwar noch im Rennen, liegen aber weit zurück. Während sich das Honda-Team wieder auf Platz 10 vorgearbeitet hat, liegt YART trotz der schnellsten Rundenzeiten auf Platz 35 weiterhin weit hinter den Erwartungen und den Punkterängen. Sollte den Weltmeistern nicht noch ein Unglück widerfahren, wird das französisch-japanische Team die WM-Führung übernehmen.

Bei fünf Stunden gab es einen Sturz des japanischen BMW-Teams Shinshu activation project, was eine 20-minütige Safety-Car-Phase auslöste. Die Abstände schoben sich zusammen, was aber keine Veränderungen der Reihenfolge mit sich brachte. Als das Rennen fortgesetzt wurde, ereilte das belgische Yamaha-Team KM99 ein technisches Problem. Es lag an Lucas Mahias, das Motorrad zurück an die Box zu bringen.

Vorn spult indes das Werksteam der Honda Racing Corporation weiterhin fehlerfrei seine Runden ab und führt nach sechs Stunden um zwei Runden vor Suzuki Endurance und Toho Honda Racing, für das Ryuichi Kiyonari im Einsatz ist.

BMW Motorrad Endurance mit Aushängeschild Markus Reiterberger schlägt sich prächtig und liegt als bestes Nicht-Bridgestone-Team auf der erfreulichen siebten Position.

Das Suzuki-Team S-Pulse Dream Racing von Marcel Schrötter kämpfte zeitweise um Platz 3 auf dem Podium, liegt nach sechs Stunden nur noch auf Platz 8.

Das Suzuka 8h geht nun in seine entscheidende Phase. Um 17:30 Uhr Ortszeit werden die Schatten länger. Mit der untergehenden Sonne werden die Asphalttemperaturen niedriger, was von die Piloten eine Umstellung erfordert.