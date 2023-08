Suzuka, Top-10-Trail: Honda holt sich die Pole

Nur knapp musste sich das Yamaha Austria Racing Team im Shootout um die Pole-Position beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka dem Werksteam der Honda Racing Corporation geschlagen geben.

Das spannende Top-10-Trail-Shootout gibt es nur beim Suzuka 8h. Wie der Name schon sagt, treten in dieser Session die zehn besten Teams an. Es geht um die Pole-Position für das Acht-Stunden-Rennen am Sonntag und um maximal fünf WM-Punkte.

Das langsamste der zehn schnellsten Teams der Qualifyings beginnt. Die beiden schnellsten Fahrer pro Team nehmen teil, wobei jeder Fahrer nach einer Aufwärmrunde nur eine fliegende Runde fährt; der langsamere Fahrer beginnt. Anschließend werden die Rundenzeiten der beiden Fahrer kombiniert, um die endgültige Startaufstellung für die 44. Ausgabe der Coca-Cola Suzuka 8h zu bestimmen.

Für die erste Top-Zeit sorgte Xavi Vierge, der als erste Fahrer für das Werksteam der Honda Racing Corporation zum Einsatz kam. Der Spanier legte in 2:05,919 min die erste Zeit unter 2:06 min vor. Doch sein Widersacher Karel Hanika von Yamaha Austria Racing fuhr noch einmal 0,4 sec schneller. Bevor die zweiten Fahrer ihren Versuch in Angriff nahmen, lag der Vorteil lag somit beim Team aus Österreich.

Als Tetsuta Nagashima für Honda in 2:05,329 min die bis dahin schnellste Zeit fuhr, lag es an Marvin Fritz, die Pole für YART in trockene Tücher zu bringen – aber es reichte knapp nicht!

Honda erreichte für das achtstündige Langstrecken-Rennen den vordersten Startplatz, dahinter folgen Yamaha, und Suzuki Endurance.

Für das Weltmeisterteam F.C.C. TSR Honda trat zuerst Tarran Mackenzie an und als der Engländer in der Schikane ausrutschte, war die Hoffnung auf eine Platzierung in den Top-5 bereits vorbei. Die fehlenden Punkte könnten am Ende den Ausschlag im Titelkampf geben.