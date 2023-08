Marvin Fritz (Yamaha): «Fehler im dritten Sektor»

In den Trainings beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka war Marvin Fritz der schnellste Pilot des Yamaha Austria Racing Teams. Im Top-10-Trial konnte der Deutsche aber nicht verhindern, dass Honda die Nase vorn hatte.

Das Top-10-Trial bei der 44. Ausgabe des Acht-Stunden-Rennens in Suzuka war spannend. Die in den Qualifyings beiden schnellsten Piloten eines Teams traten in der finalen Session für die vorderen zehn Startplätze an, für Yamaha Austria Racing Team waren das Karel Hanika und Marvin Fritz.

Als der Tscheche auf seinem Run in 2:05,519 min die bis dahin beste Zeit von Honda-Ass Xavi Vierge um 0,4 sec unterbot, rechnete man mit einer noch schnelleren Zeit von Fritz – der Deutsche überzeugte in den Trainings mit konstant schnellen Zeiten und führte die Zeitenliste mehrfach an.

Nicht aber im Top-10-Trial – der 30-Jährige kam bei seinem Versuch nur auf eine 2:06,115 min. Und weil der zweite HRC-Pilot, der Japaner Tetsuta Nagashima in 2:05,329 min noch einmal schneller als Hanika war, ging die Pole an Honda.



«Das war mein erstes Top-10-Trial. Ich hätte schon dreimal fahren können, aber jedes Mal gab es einen Taifun oder schlechtes Wetter, sodass es abgesagt wurde, also war ich sehr froh, dass es heute stattfand», sagte Fritz. «Leider war meine Runde nicht perfekt, ich hatte einen schlechten dritten Sektor, aber am Ende fuhr Karel eine erstaunliche Rundenzeit. Das Wichtigste ist, dass wir vom Test hier bis jetzt sehr hart gearbeitet haben. Unsere Abstimmung ist ziemlich gut, wir fühlen uns gut auf dem Motorrad und ich denke, wir haben ein gutes Paket für das Rennen morgen.»

Für Nagashima war die Pole eine Bestätigung seiner Performance. Der 31-Jährige war wegen einer Verletzung ursprünglich gar nicht für das Honda-Werksteam vorgesehen.



«Ich bin wirklich froh, zurück zu sein und in der Pole Position zu stehen», sagte Nagashima erleichtert. «Nach meiner Verletzung war ich am Boden zerstört, ich habe etwas von meinem Selbstvertrauen verloren und konnte körperlich nicht an mein Limit gehen. Aber ich möchte HRC dafür danken, dass sie an mich geglaubt und mich hierher zurückgebracht haben. Dass ich jetzt wieder auf der Pole-Position stehe, macht mich wirklich glücklich.»