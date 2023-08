Suzuka nach 3 Stunden: Drama für YART, HRC führt

Beim Suzuka 8h haben sich nach drei Stunden bereits mehrere Dramen abgespielt. Während bei Honda alles am Schnürchen läuft, ist bei YART der Wurm drin. Gut dabei ist das Suzuki-Team von Marcel Schrötter und auch BMW.

Das Honda-Werksteam (HRC) hatte sich im Top-10-Trail den vordersten Startplatz gesichert, gefolgt von Yamaha Austria Racing Team, den Honda-Teams Toho und SDG sowie Suzuki Endurance (SERT). Wichtiger als ein Startplatz ganz vorn ist aber der Start an sich und die erste Runde, bis sich das Feld sortiert hat.

Allein in der ersten Stunde wechselte die Führung siebenmal zwischen HRC, YART, SERT und Astemo Honda. Dann setzte sich HRC an der Spitze ab, was auch an einem Problem von YART lag. Zweimal mussten Karel Hanika und Marvin Fritz einen unplanmäßigen Boxenstopp für eine Reparatur einlegen und verloren so viel Zeit, dass an das Podium nicht mehr zu denken ist. Nach 2 Stunden lag das Team aus Österreich nur auf Rang 43.

Einziger Trost für Teamchef Mandy Kainz: Auch beim WM-Zweiten F.C.C. TSR gab es Probleme – der Titelverteidiger lag nach einem Sturz nur auf der 19. Position.

Nach drei Stunden hatte Honda die Führung auf eine Runde ausgebaut. Um Platz 2 kämpften mit SERT, S-Pulse und AutoRace Ube drei Suzuki-Teams – bei S-Pulse war Marcel Schrötter im Einsatz.

BMW Motorrad hatte als Zehnter bereits zwei Runden Rückstand. Mit den Reifen von Dunlop ist eine Top-Platzierung in Suzuka ohnehin nahezu unmöglich zu erreichen.

YART fuhr mit Marvin Fritz zwar die schnellsten Rundenzeiten, schneller als HRC an der Spitze, aber YART lag weiterhin auf Platz 43 und hatte drei Runden Rückstand auf das Team auf der 42. Position.