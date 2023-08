Suzuki Endurance: Gregg Black der tragische Held

Statt beim Suzuka 8h auf dem Podium zu stehen, erreichte Yoshimura Suzuki Endurance beim dritten Saisonevent nur Platz 12. Bei der zwischenzeitlichen Führung bis zum entscheidenden Sturz stand Gregg Black im Mittelpunkt.

Gregg Black war der Startfahrer für das permanente EWC-Team Yoshimura Suzuki Endurance (SERT). Von Startplatz 5 brauste der 34-Jährige spektakulär in Führung und behauptete sich für drei Runden an der Spitze. Anschließend lag der Engländer hinter HRC und YART sicher auf Platz 3, den seine Teamkollegen Sylvain Guintoli und Etienne Masson auf ihren Stints absicherten.

Als das Suzuka 8h in die entscheidende Phase ging, übernahm wieder Black die GSX-R. Weil YART weit zurückgefallen war, war dem japanisch-französischen Team der zweite Platz so gut wie sicher. Als aber etwa eine Stunde vor dem Ende Regen einsetzte, steuerte der Suzuki-Pilot die Boxengasse an, um auf Regenreifen zu wechseln.

Dies erwies sich als doppelte Fehlentscheidung. Denn Black stürzte auf der Out-Lap und warf damit den zweiten Platz weg, außerdem wurden die Bedingungen wieder trockener. Alle anderen Top-Teams blieben auf Slicks. Das Podium wäre auch ohne Sturz fraglich gewesen. «Als ich wieder auf die Strecke ging, fuhr ich ohne es zu merken über die weiße Linie, weil mein Helm ein getöntes Visier. Dieser Fehler hat unser Rennen ruiniert, und ich entschuldige mich beim ganzen Team», bedauerte Black. «Wir hätten hier wirklich ein Podium verdient. Der Start war großartig und meine Teamkollegen und ich hatten eine wirklich gute Pace, auch den Benzinverbrauch hatten wir gut im Griff.»

Bis zum Sturz war SERT das beste permanente EWC-Team. Besonders bitter war der Sturz beim Heimrennen von Yoshimura-Teamchef Yohei Kato. «Wir sind ein perfektes Rennen gefahren, bis es geregnet hat. Wir mussten als permanentes Langstreckenteam stark sein, aber wir haben einen Fehler gemacht. Ich bin sehr enttäuscht», sagte der Japaner. «Es war dennoch gut, in unserem eigenen Land zu fahren und Zeit mit wichtigen Sponsoren und Partnern zu verbringen - auch das Top-Management der Suzuki Motor Corporation war dabei. Wir fahren immer gerne vor den heimischen Fans und wissen ihre Unterstützung zu schätzen.»

Ergebnis: Suzuka 8h 2023 Pos. Team Motorrad Runden 1 Team HRC with Japan Post Honda 216 2 TOHO Racing Honda 215 3 SDG Honda Racing Honda 213 4 F.C.C. TSR Honda France Honda 213 5 AutoRace Ube Racing Team Suzuki 213 6 Honda Dream RT SAKURAI HONDA Honda 213 7 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE BMW 212 8 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA Honda 212 9 S-PULSE DREAM RACING -ITEC Suzuki 212 10 Astemo Honda Dream SI Racing Honda 211 11 Team ATJ Honda 211 12 Yoshimura SERT Motul Suzuki 211 13 Kawasaki Webike Trickstar Kawasaki 210 14 HONDA VILTAIS RACING Honda 209 15 NCXX RACING with RIDERS CLUB Yamaha 209 16 TTSRacing MurayamaUnso HondaDream Honda 208 17 SANMEI Team TARO PLUSONE BMW 207 18 Honda Sofukai Suzuka Racing Team Honda 207 19 Kawasaki Plaza Racing Team Kawasaki 206 20 Team TATARA aprilia Aprilia 206 ... 23 YART Yamaha Official EWC TEAM Yamaha 203 25 Motobox Kremer Racing #65 Yamaha 202 28 KM 99 Yamaha 200