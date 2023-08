YART: Stolz und Frust nach Suzuka-Desaster

Karel Hanika schon die Yamaha R1 einen weiten Weg zurück an die Box

Statt das erste Podium beim legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka zu erreichen, tritt das Yamaha Austria Racing Team mit einer mageren Beute die Heimreise an. Dem Einsatz der Piloten gebührt dennoch größter Respekt.

Yamaha Austria Racing Team-Boss Mandy Kainz träumte vom ersten Podium beim Suzuka 8h und, angesichts der Performance seiner Piloten in den Trainings, hinter vorgehaltener Hand sicher auch vom Sieg.

Doch die Ernüchterung folgte schon nach zwei Stunden, als beim zweiten Stint die Yamaha R1 mit einem Elektronikproblem ausrollte. Karel Hanika hatte die undankbare und schweißtreibende Aufgabe, das Motorrad zurück an die Box zu bringen – der Tscheche schob die R1 bei subtropischer Hitze über 30 Minuten in voller Ledermontur!



«Als die Maschine stehen blieb, war Karel so weit weg, wie man auf der Strecke nur sein kann. Er musste das Bike den ganzen Weg schieben, und da er die Strecke nicht überqueren konnte, musste er auch bergauf und durch den Tunnel. Das war eine unglaubliche Leistung», lobte Kainz den Einsatz seines Piloten. «Danach hatten wir ein weiteres kleines Problem, aber alle Fahrer haben unglaubliche Entschlossenheit und Schnelligkeit gezeigt und ein großartiges Comeback hingelegt.»

Die Situation nach drei Stunden war aussichtslos: YART lag mit 14 Runden Rückstand auf das führende Team der Honda Racing Corporation nur auf Platz 43 von 49 Teilnehmern. Dennoch zeigten Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Hanika einen erstaunlichen Kampfgeist und fuhren in den übrigen Stunden Rundenzeiten, die ohne den Zwischenfall locker für das Podium gereicht hätten. Die Aufholjagd endete auf Platz 23 mit 13 Runden Rückstand.



«Ich bin so stolz auf sie und jedes einzelne Teammitglied. Wir haben nie aufgegeben, um jede Position gekämpft und unser wahres Potenzial gezeigt, indem wir mehr als eineinhalb Runden auf die Sieger aufgeholt haben», betonte der Österreicher. «Die Fahrer haben einen perfekten Job gemacht. Die R1 lief großartig und unsere Boxenstopp-Strategie hätte uns einen Vorteil verschafft. Ich möchte mich bei Yamaha, Bridgestone und jedem einzelnen Mitglied des Teams für ihren Einsatz bedanken.»

Zumindest für Platz 2 im Top-10-Trail sammelte YART vier WM-Punkte für die Gesamtwertung der Endurance-WM 2023. Trotz 14 Punkte Rückstand auf WM-Leader F.C.C. TSR Honda ist aber noch nichts verloren, denn beim Bol d’Or sind maximal 85 Punkte zu gewinnen!



«Das Ergebnis [von Suzuka] ist schwer zu verkraften, da wir so viel mehr verdient hätten», bedauerte Kainz. «Unsere Hoffnungen auf die Meisterschaft sind immer noch intakt. Das bedeutet nur, dass unsere Wahl der Taktik für den Bol d'Or jetzt viel einfacher ist: volle Attacke!»

Ohne YART stand Yamaha bei der 44. Suzuka-Ausgabe auf verlorenem Posten: Die beste R1 im Ziel war die vom japanischen Team NCXX Racing auf Platz 15, das in der Stock-Kategorie startete.