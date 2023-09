Bol d’Or verspricht Spannung bis zur letzten Runde

Damit die Spannung im Kampf um den WM-Titel erhalten bleibt, wurde vor einigen Jahren der Punkteschlüssel für das Finale geändert. Beim Bol d’Or gibt es deshalb für den Sieger 60 Zähler, anstatt der üblichen 40.

Wie bei allen anderen Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft gibt es bereits nach dem abschließenden Qualifying die ersten Zähler. Der Polesetter erhält fünf Punkte, der Zweite vier, der Dritte drei, der Vierte zwei und das fünftplatzierte Team bekommt noch einen Punkt.

Bei den 24-Stunden-Rennen in Le Mans, Spa-Francorchamps und Le Castellet wird der Einsatz auch nach acht bzw. 16 Stunden belohnt. Für die Top-10 gibt es 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 WM-Punkte, damit sie bei einem Ausfall nicht gänzlich leer ausgehen und die Chancen auf den Gewinn der Weltmeisterschaft nicht vorzeitig abgeschrieben werden müssen.

Es liegt im Interesse der Vermarkter der Serie und der Rennsportfans, dass die Entscheidung im Kampf um die WM-Krone möglichst lange hinausgezögert wird. Wenn möglich, soll der Weltmeister erst nach dem letzten Rennen der Saison feststehen. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen der Langstrecken-WM vor einigen Jahren etwas einfallen lassen.

Die Punkte für die Top-20 werden beim Finale mit dem Faktor 1,5 multipliziert und an die Teams der Kategorien Superbike und Superstock wie folgt vergeben: Platz 1 = 60 Punkte; Platz 2 = 49,5; Platz 3 = 42; Platz 4 = 36; Platz 5 31,5; Platz 6 = 28,5; Platz 7 = 25,5; Platz 8 = 22,5; Platz 9 = 19,5; Platz 10 = 16,5; Platz 11 = 15; Platz 12 = 13,5; Platz 13 = 12; Platz 14 = 10,5; Platz 15 = 9; Platz 16 = 7,5; Platz 17 = 6; Platz 18 = 4,5; Platz 19 = 3; Platz 20 = 1,5.

Damit ist der Ausgang der Weltmeisterschaft völlig offen. Auch wenn sich die Truppe von F.C.C. TSR Honda France bei den bisherigen drei Veranstaltungen einen Vorsprung von 13 Punkten auf YART Yamaha bzw. 38 Zähler auf BMW Motorrad World Endurance herausgefahren hat, kann die Reihenfolge nach dem Bol d‘Or anders aussehen. Sogar das sechstplatzierte Team darf sich noch Hoffnungen auf den Titel machen.

Im Weltcup der seriennahen Maschinen liegen die Teams noch enger beisammen. Lediglich 36 Punkte trennen die im Zwischenklassement führende Mannschaft vom Neuntplatzierten. Es wird also beim WM-Finale im Süden Frankreichs nicht nur Schnelligkeit und Durchhaltevermögen, sondern auch Nervenstärke eine entscheidende Rolle spielen.

WM-Stand nach drei von vier Rennen

1. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 138 Punkte. 2. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 125. 3. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 100. 4. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 77. 5. Kawasaki Webike Strickstar, Kawasaki ZX-10R, 65. 6. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 64. 7. Tati Beringer Racing, Kawasaki ZX-10R, 46. 8. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4 R, 38. 9. Motobox Kremer Racing, Yamaha YZF-R1, 30. 10. KM99, Yamaha YZF-R1, 27. Ferner: 15. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 16.

Weltcup-Stand nach zwei von drei Rennen

1. Chromeburner-RAC41-Honda, Honda CBR1000RR, 85 Punkte. 2. Honda No Limits, Honda CBR1000RR, 79. 3. National Motos, Honda CBR1000RR, 77. 4. Tecmas-MRP BMW Racing, BMW M1000RR, 69. 5. Team 33 Louit April Moto, Kawasaki ZX-10R, 65. 6. 3Art Best of Bike, Yamaha YZF-R1, 53. 7. Wojcik Racing Team STK, Yamaha YZF-R1, 50. 8. TRT 27/Bazar 2 La Becane, Suzuki GSX-R1000, 49. 9. Slider Endurance, Yamaha YZF-R1, 48. 10. Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 25.

Provisorischer Zeitplan

Donnerstag, 14. September

14:30 – 16:30 Uhr Freies Training

17:30 – 19:20 Uhr Erstes Qualifying

20:30 – 21:30 Uhr Nachttraining

Freitag, 15. September

09:00 – 10:50 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 16. September

08:30 – 09:15 Uhr Warm-up

15:00 Uhr Start