Bol d’Or: Showdown zwischen YART und F.C.C. TSR Honda

F.C.C. TSR Honda geht beim Bol d’Or als Führender ins Finale der Endurance-WM. YART Yamaha liegt knapp dahinter und auch BMW Motorrad World Endurance darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Titelgewinn machen.

Das Team F.C.C. TSR Honda France hat beim Finale der Langstrecken-WM in Le Castellet die besten Karten, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen. Als einzige Mannschaft gelang es ihnen in dieser Saison nach allen drei Rennen auf dem Podium zu stehen. Der Saisonauftakt in Le Mans wurde eine Beute von Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer, in Spa wurde das Trio Zweiter und in Suzuka gab es nach der Disqualifikation der Zweitplatzierten TOHO Racing den dritten Platz.

Nur 13 Zähler dahinter lauert das YART Yamaha Official EWC Team des österreichischen Teamchefs Mandy Kainz auf die Chance nach 2009 zum zweiten Mal den Titel zu gewinnen. Nach Rang 2 in Le Mans und dem Sieg in Spa hatte man zur Halbzeit dank der besseren Trainingsergebnisse noch knapp die Nase vorne, aber ein Defekt beim prestigeträchtigen WM-Lauf in Japan warf Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolò Canepa in der WM-Tabelle zurück.

An der dritten Stelle der Zwischenwertung liegt vor dem Bol d‘Or die Mannschaft BMW Motorrad World Endurance rund um Teammanager Werner Daemen. Mit ihren dritten Plätzen bei den 24-Stunden-Rennen in Le Mans und Spa haben Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jérémy Guarnoni gezeigt, dass man jederzeit für einen vorderen Platz gut ist und mit 38 Punkten weniger als das führende Honda-Team hält sich ihr Rückstand in Grenzen.

Selbst Multi-Weltmeister Yoshimura SERT Motul mit Gregg Black, Sylvain Guintoli, Etienne Masson, Kawasaki Webike Trickstar (Randy de Puniet, Kazuki Watanabe, Gregory Leblanc) und Honda Viltaïs Racing (Florian Alt, Steven Odendaal, Leandro Mercado) – das Team hat im Vorjahr noch auf Yamaha den Langstreckenklassiker unweit der französischen Mittelmeerküste gewonnen –, die allesamt etwas weiter zurückliegen, haben den Titel noch nicht abgeschrieben.

Spannung verspricht auch der Kampf der seriennahen Motorräder um die Krone im Endurance-Weltcup. Neun Mannschaften liegen innerhalb von 37 Punkten, wobei die Equipe Chromeburner-RAC41-Honda (Chris Leesch, Wayne Tessels, Jonathan Hardt) vor dem entscheidenden 24-Stunden-Rennen (Start am 16. September) auf dem 5,673 Kilometer langen Circuit Paul Ricard mit der über einen Kilometer langen Mistral-Geraden die beste Ausgangslage hat.

WM-Stand nach drei von vier Rennen

1. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 138 Punkte. 2. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 125. 3. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 100. 4. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 77. 5. Kawasaki Webike Strickstar, Kawasaki ZX-10R, 65. 6. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 64. 7. Tati Beringer Racing, Kawasaki ZX-10R, 46. 8. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4 R, 38. 9. Motobox Kremer Racing, Yamaha YZF-R1, 30. 10. KM99, Yamaha YZF-R1, 27. Ferner: 15. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 16.

Weltcup-Stand nach zwei von drei Rennen

1. Chromeburner-RAC41-Honda, Honda CBR1000RR, 85 Punkte. 2. Honda No Limits, Honda CBR1000RR, 79. 3. National Motos, Honda CBR1000RR, 77. 4. Tecmas-MRP BMW Racing, BMW M1000RR, 69. 5. Team 33 Louit April Moto, Kawasaki ZX-10R, 65. 6. 3Art Best of Bike, Yamaha YZF-R1, 53. 7. Wojcik Racing Team STK, Yamaha YZF-R1, 50. 8. TRT 27/Bazar 2 La Becane, Suzuki GSX-R1000, 49. 9. Slider Endurance, Yamaha YZF-R1, 48. 10. Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 25.