YART beginnt Titelverteidigung mit Pole-Position

Die Mannschaft von YART Yamaha verteidigte im zweiten Zeittraining für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans locker ihre Pole-Position. Dahinter entschieden nur wenige Hundertstelsekunden die weitere Reihenfolge.

Nachdem man am Vortag im ersten Zeittraining alle Gruppen auf Platz 1 beendet hatte, ging man bei YART Yamaha in Q2 nicht mehr an die Grenzen. Trotzdem werden der Italiener Niccolò Canepa, der Deutsche Marvin Fritz und der Tscheche Karel Hanika am Samstag um 15.00 Uhr das 24-Stunden-Rennen in Le Mans von der Pole-Position in Angriff nehmen. Damit gelang dem Titelverteidiger rund um den Österreicher Mandy Kainz ein perfekter Start in die neue Saison.

In einem eher ereignisarmen zweiten Qualifying, in dem nur wenige Piloten ihre Zeiten vom Vortag verbessern konnten, gab es hinter YART Yamaha einige Verschiebung der Plätze. Vor allem die 17-fachen Weltmeister von Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Etienne Masson, Dan Linfoot) legte sich ordentlich ins Zeug. Das Suzuki-Trio stürmte vor den Vorjahressiegern F.C.C. TSR Honda France mit Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer auf Startplatz 2.

Die Mannschaft Honda Viltaïs Racing (Florian Alt, Steven Odendaal, Leandro Mercado) verlor zwar zwei Plätze, konnte aber das Team BMW World Endurance mit dem Ukrainer Ilya Mikhalchik, dem Franzosen Sylvain Guintoli und dem Deutschen Markus Reiterberger auf Distanz halten. Dass die BMW-Truppe nicht weiter vorne zu finden ist, ist auch dem Umstand geschuldet, dass Reiterberger in seiner Outlap stürzte und nicht mehr in die Zeitenjagd eingreifen konnte.

Hinter diesen fünf Plätzen, die mit Extra-Punkten belohnt werden – 5 Zähler für die Pole und danach je einen Punkt weniger – klassierten sich Kawasaki Webike Trickstar (Gregory Leblanc, Christian Gamarino, Roman Ramos), Tati Beringer (Hugo Clere, Randy Krummenacher, Corentin Perolari), KM99 (Jeremy Guarnoni, Florian Marino, Randy de Puniet) und National Honda Motos (Guillaume Raymond, Sebastien Suchet, Valentin Suchet), die damit die seriennahe Superstock-Klasse anführen und Bolliger Switzerland (Nico Thöni, Pedro Romero, Alex Toledo).

Eine neuerliche Talentprobe legte Max Schmidt auf dem mit einem Achsschenkel-Fahrwerk ausgestattenen Experimental-Motorrad von Metiss-JBB und wo der Motor bereits beachtliche 40.000 Kilometer hinter sich hat, ab. Der Deutsche, der in seiner Gruppe mit dem zehnten Platz auf sich aufmerksam machen konnte, ließ trotz seiner erst 20 Jahre seine erfahrenen Teamkollegen klar hinter sich. Im Reigen der deutschen Fahrer waren nur Fritz (YART), Alt (Viltaïs) und Reiterberger (BMW World Endurance) schneller als er.

Zeittraining, Q1 & Q2

1. YART Yamaha, 1:34,868 min. 2. Yoshimura SERT Motul, 1:35,177. 3. F.C.C. TSR Honda France, 1:35,223. 4. Honda Viltaïs, 1:35,353. 5. BMW World Endurance, 1:35,397. 6. Kawasaki Webike Trickstar, 1:35,886. 7. Tati Beringer, 1:36,024. 8. KM99, 1:36,086. 9. National Motos Honda, 1:37,177 (1. Superstock). 10. Bolliger Kawasaki Switzerland, 1:37,215. Ferner: 11. Tecmas MRP BMW, 1:37,255 (2. Superstock). 10. 15. Motobox Kremer, 1:38,096.