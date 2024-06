Bitter: Honda muss in Spa auf Spitzenpilot verzichten

Am kommenden Wochenende geht die FIM Endurance Weltmeisterschaft 2024 in Spa-Francorchamps in die zweite Runde. Das Honda-Werksteam muss auf der Achterbahn einen Dämpfer einstecken.

2022 kehrte die Langstrecken-Weltmeisterschaft für Motorräder nach 19 Jahren zurück auf die Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Das 24-Stunden-Rennen gewann damals das BMW-Werksteam beim Heimspiel vom Team rund um Werner Daemen. Auch 2023 bot das Event in Belgien viel Action für die Fans. Das Yamaha Austria Racing Team setzte mit dem Sieg in Spa den Grundstein für den späteren Titelgewinn.

2024 wird die Veranstaltung von 24 auf acht Stunden verkürzt, da den Organisatoren unter anderem Mashals zur Sicherung der Strecke fehlen. Neben Yamaha, BMW und Suzuki gehört Honda zu den großen Favoriten im Feld mit 37 Teams. Doch für F.C.C. TSR Honda France geht nach dem Ausfall beim EWC-Saisonstart in Le Mans die Pechsträne weiter.

Der ehemalige 125-ccm-Weltmeister Mike di Meglio verletzte sich am vergangenen Wochenende beim Rennen zur Französischen Meisterschaft in Nogaro. Der 36-Jährige leidet in der Folge unter starken Schmerzen an der Hüfte und kann sein Bein nur sehr eingeschränkt bewegen. Das Honda-Werksteam muss entsprechend am Wochenende das EWC-Rennen mit Alan Techer und Josh Hook alleine bestreiten.

Di Meglio erklärte im Interview: «Das Wochenende in Nogaro begann gut, aber nach einem schweren Sturz in Rennen 1 konnte ich wegen der Schmerzen nicht am zweiten Lauf teilnehmen. Zum Glück ist nichts gebrochen, aber ich habe eine starke Prellung, weshalb ich mein linkes Bein nicht bewegen kann. Leider bin ich nicht in der Lage am Rennen in Spa teilzunehmen. Ich werde mich ausruhen und stärker zurückkommen.»

Zeitplan 8h Sia-Francorchamps:

Freitag, 7. Juni

9.00 - 11 Uhr, Freies Training

13.15 - 15.15 Uhr, Qualifying 1

17.00 - 19.00 Uhr, Qualifying 2

Samstag, 8. Juni

9.00 - 9.45 Uhr, Warm-Up

13.00 - 21.00 Uhr, Rennen