Spa: Yamaha führt vor Suzuki und BMW, Honda gestürzt 08.06.2024 - 15:01 Von Tim Althof

© FIM EWC YART führt vor SERT und BMW © FIM EWC Stephane Mertens schwenkte vor dem Start die grüne Flagge © FIM EWC Bolliger liegt auf Rang 7 Zurück Weiter

Das Acht-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps bot den Fans in den Ardenne eine spektakuläre Anfangsphase. YART führt das Rennen nach zwei Stunden vor Yoshimura SERT Motul und BMW Motorrad World Endurance an.