BMW Endurance mit viel Motivation zum Suzuka 8 Hours

Im Vorjahr belegte das BMW Motorrad World Endurance Team den sechsten Rang beim 8h-Rennen in Suzuka. Das BMW-Trio Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Sylvain Guintoli möchte das starke Ergebnis wiederholen.

Am kommenden Wochenende (19. bis 21. Juli) steht in Japan das dritte Rennen der Endurance-WM 2024 auf dem Programm. Beim «Coca-Cola Suzuka 8 Hours» in Suzuka, das für die heimischen Motorradhersteller das mit Abstand wichtigste des Jahres ist, trifft die europäische Elite auf unzählige japanische Motorrad-Teams, die den Heimvorteil auf der anspruchsvollen Strecke zu ihren Gunsten ausnützen wollen.

Das BMW Motorrad World Endurance Team startete mit dem zweiten Rang beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans gut in die Saison. Die Titelhoffnungen erfuhren mit dem Ausfall beim Acht-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps einen herben Dämpfer. Nichtsdestotrotz liegt das BMW-Werksteam nach zwei von vier Läufen hinter Yoshimura SERT Motul, YART-Yamaha und Tati Team Beringer auf dem vierten Rang in der WM-Tabelle.

Beim einzigen Überseerennen, das durch die hohen Temperaturen in Kombination mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit für alle eine besondere Herausforderung darstellt, dürfen sich der Deutsche Markus Reiterberger, der Ukrainer Ilya Mikhalchik und der Franzose Sylvain Guintoli einiges ausrechnen. Immerhin gelang ihnen im Vorjahr als beste europäische Mannschaft mit Rang 6 ein Ergebnis, das sie dieses Jahr zumindest wiederholen möchten.

«Die Suzuka 8 Hours sind seit jeher ein ganz besonderes Rennen und eine große Herausforderung. Da sind zum einen die vielen Werksmannschaften und werksunterstützten Teams aus Japan, zum anderen die speziellen klimatischen Bedingungen», ist sich Marc Bongers, Sportdirektor BMW Motorrad Motorsport, vor dem Langstreckenklassiker bewusst. «Auch das Layout der Strecke hat einen ganz eigenen Charakter.»

«Im Vorjahr konnten wir sehen, wie gut das Team diese Herausforderungen gemeistert hat. Ein ähnlich starkes Ergebnis und damit viele Punkte für die Weltmeisterschaft sind daher das Ziel für das Wochenende. Mit Platz 2 beim Saisonauftakt in Le Mans haben wir das Potenzial unseres Pakets aus Bike, Fahrern und Team bereits gut unter Beweis gestellt. Auch in Spa-Francorchamps waren wir stark unterwegs, konnten das aber aufgrund eines technischen Problems nicht in das entsprechende Resultat umsetzen.»

«Wir reisen mit viel Motivation nach Suzuka», erklärt Markus Reiterberger. «Ich denke, dass Dunlop Japan noch ein paar Reifenoptionen dabei hat, die uns näher an die Spitze bringen sollen. Insgesamt streben wir ein ähnliches Ergebnis wie im vergangenen Jahr an. Das Bike funktioniert gut, wir haben wieder einige Verbesserungen vorgenommen, auch das Team ist stark, wir werden unser Bestes geben. Suzuka ist immer etwas Besonderes, wir freuen uns darauf.»

«Alle Augen sind auf das Rennen in Japan gerichtet», weiß Ilya Mikhalchik. «Ich habe den Test vor ein paar Wochen verpasst, aber die Jungs haben einen großartigen Job gemacht. Sie haben viele Reifen und neue Teile am Bike getestet. Es sieht so aus, als hätten wir ein besseres Paket als im vergangenen Jahr und könnten noch konkurrenzfähiger sein. Wir gehen mit viel Motivation dorthin und versuchen, eine gute Performance zu zeigen.»

«Sicherlich wird es gegen die starken japanischen Fahrer und Teams kein einfaches Rennen. Das Wetter scheint laut Vorhersage wieder heiß mit hoher Luftfeuchtigkeit zu werden. Wir müssen uns also voll auf den Testtag am Mittwoch konzentrieren und versuchen, eine gute Pace auf dieser Strecke und ein gutes Setup für alle Fahrer zu finden. Wir werden auf alle Fälle unser Bestes geben und hoffen auf ein gutes Ergebnis.»

WM-Stand nach 2 von 4 Rennen

1. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 88 Punkte. 2. YART - Yamaha, Yamaha YZF-R1, 87. 3. Tati Team Beringer, Honda CBR1000 RR-R, 54. 4. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 53. 5. Team Bolliger Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 43. 6. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 39. 7. BMRT 3D Maxxess, Kawasaki ZX-10R, 38. 8. Motobox Kremer, 33, Yamaha YZF-R1. 9. KM99, Yamaha YZF-R1, 29. 10. F.C.C. TSR Honda, Honda CBR1000 RR-R, 26.

Zeitplan (Ortszeit)

17. Juli

09:00 bis 10:30 Uhr Testsession 1

10:45 bis 12:00 Uhr Testsession 2

13:30 bis 14:30 Uhr Testsession 3

14:45 bis 16:16 Uhr Testsession 4

16:30 bis 18:00 Uhr Testsession5

19. Juli

08:30 bis 10:30 Uhr Freies Training

12:05 bis 13:35 Uhr Qualifying 1

15:30 bis 17:00 Uhr Qualifying 2

18:30 bis 19:30 Uhr Nachttraining

20. Juli

14:14 bis 15:00 Uhr Freies Training

15:30 bis 17:00 Uhr Top-10-Trial

21. Juli

08.30 bis 09:15 Uhr Warm-up

11:30 bis 19:30 Uhr Rennen

8h-Suzuka-Statistik

Siege

Werke: Honda 29. Yamaha 8. Suzuki 5. Kawasaki 2.

Fahrer: Toru Ukawa und Takumi Takahashi beide 5. Wayne Gardner, Shinichi Ito, Ryuichi Kiyonari, Michael van der Mark und Katsuyuki Nakasuga je 4.