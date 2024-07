8h Suzuka: HRC Honda will heuer Geschichte schreiben

Tam HRC with Japan Post Teppei Nagoe, Takumi Takahashi, Johann Zarco (vlnr.)

Für japanische Motorradhersteller gibt es nichts Wichtigeres als das 8h-Rennen in Suzuka zu gewinnen. Das Honda-Werksteam könnte dieses Jahr auf der ehemaligen Grand-Prix-Piste für neue Rekorde sorgen.

Der Suzuka International Circuit, der Anfang der 1960er-Jahre von Honda als Teststrecke errichtet wurde, gilt als eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Von 1962 und 1965 bzw. 1987 und 2003 war er Austragungsstätte der Rennen zur Motorrad-Weltmeisterschaft. 1978 wurde erstmals auch das 8-Stunden-Rennen für Motorräder veranstaltet, das mit einem Sieg der amerikanischen Suzuki-Fahrer Wes Cooley und Mike Baldwin endete.

Vor allem für die japanischen Motorradhersteller Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki entwickelte sich der Langstreckenbewerb zum wichtigsten Rennen der Saison, wo es zu beweisen gilt, dass man der Konkurrenz aus dem eigenen Land überlegen ist. Deshalb wurden immer wieder die Werkspiloten aus der Halbliter-Weltmeisterschaft für diese Veranstaltung, die immer in der Sommerpause der Motorrad-WM stattfindet, rekrutiert.

In der Siegerliste finden sich deshalb so prominente Fahrer wie Wayne Gardner, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Mick Doohan oder Valentino Rossi. Mit Martin Wimmer schaffte es 1987 auch ein Deutscher diese prestigeträchtige Veranstaltung als Sieger zu beenden. Seit den 2010-er-Jahren schicken die Werksteams vor allem ihre Spitzenfahrer aus der Superbike-WM wie Jonathan Rea, Alex Lowes, Leon Haslam oder Michael van der Mark ins Rennen.

In den beiden vergangenen Jahren hatte das Honda Team HRC das bessere Ende für sich. Heuer wird Johann Zarco das offizielle Werksteam verstärken. Der französische MotoGP-Pilot soll mit den beiden Japanern Takumi Takahashi und Teppei Nagoe für den dritten Sieg in Folge und für den 30. Triumph in der Geschichte des Rennens sorgen. Takahashi könnte sich damit zum erfolgreichsten Teilnehmer küren. Derzeit hält er wie Toru Ukawa bei fünf Siegen.

Zeitplan (Ortszeit)

17. Juli

09:00 bis 10:30 Uhr Testsession 1

10:45 bis 12:00 Uhr Testsession 2

13:30 bis 14:30 Uhr Testsession 3

14:45 bis 16:16 Uhr Testsession 4

16:30 bis 18:00 Uhr Testsession5

19. Juli

08:30 bis 10:30 Uhr Freies Training

12:05 bis 13:35 Uhr Qualifying 1

15:30 bis 17:00 Uhr Qualifying 2

18:30 bis 19:30 Uhr Nachttraining

20. Juli

14:14 bis 15:00 Uhr Freies Training

15:30 bis 17:00 Uhr Top-10-Trial

21. Juli

08.30 bis 09:15 Uhr Warm-up

11:30 bis 19:30 Uhr Rennen

8h-Suzuka-Statistik

Siege

Hersteller: Honda 29. Yamaha 8. Suzuki 5. Kawasaki 2.

Fahrer: Toru Ukawa und Takumi Takahashi beide 5. Wayne Gardner, Shinichi Ito, Ryuichi Kiyonari, Michael van der Mark und Katsuyuki Nakasuga je 4.