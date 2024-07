SERT: Albert Arenas vertritt Gregg Black in Suzuka

2020 gewann Albert Arenas die Moto3-Weltmeisterschaft, aktuell liegt er an der 13. Stelle der Moto2-WM. Am kommenden Wochenende wird der Spanier für Yoshimura SERT Motul das 8h-Rennen in Suzuka bestreiten.

In der Vergangenheit haben es sich unzählige Fahrer aus der Motorrad- und Superbike-Weltmeisterschaft nicht nehmen lassen, am prestigeträchtigen Acht-Stunden-Rennen in Suzuka teilzunehmen. Viele von ihnen, darunter so prominente wie der Champions Valentino Rossi, Wayne Rainey, Eddie Lawson, Mick Doohan, Wayne Gardner, Fred Merkel, Doug Polen oder Jonathan Rea, finden sich deshalb auch in den Siegerlisten.

Neben dem zweifachen Moto2-Weltmeister und derzeitigen MotoGP-Piloten Johann Zarco findet sich heuer ein weiterer Name eines Weltmeisters in der Nennliste. Albert Arenas, der 2020 die Moto3-WM gewonnen hat, wird im Team von Yoshimura SERT Motul den Platz des Franzosen Gregg Black einnehmen, der sich Ende Juni bei den Testfahrten für den Langstreckenklassiker Brüche an der linken Hand zugezogen hatte.

Der 27-jährig Spanier aus Sant Cugat del Vallès, der diese Saison für das Team Gresini Racing in der Moto2-WM fährt und aktuell an der 13. Stelle im Zwischenklassement liegt und davor noch keine Langstreckenrennen bestritten hat, wird sich beim dritten Lauf der Endurance-Weltmeisterschaft 2024 mit dem Briten Dan Linfoot und dem Japaner Cocoro Atsumi am Steuer der Suzuki GSX-R1000RR abwechseln.

«Es ist eine große Ehre und ein Privileg, von Yoshimura SERT Motul eingeladen worden zu sein, dieses Jahr am Acht-Stunden-Rennen in Suzuka teilzunehmen», sagte Arenas. «Als mir diese Gelegenheit angeboten wurde, musste ich nicht mehr lange überlegen. Dieses Rennen ist ein ikonischer Teil der Motorradrenngeschichte und ich bin begeistert, mit dem meisterschaftsführenden Team ein Teil davon zu sein.»

«Wir freuen uns, Albert als Ersatz für Gregg Black verpflichtet zu haben. Er ist ein fantastischer Fahrer. Er hat sich im hart umkämpften Feld der Moto2 bewährt. Sobald er sich an die Rennstrecke in Suzuka, das Motorrad und die Reifen gewöhnt hat, besteht kein Zweifel, dass er schnell sein wird. Wir wissen aber auch, dass es für ihn bei seiner Langstreckenpremiere nicht leicht sein wird», ist sich Yohei Kato, der Yoshimura SERT Motul-Direktor, bewusst.

Zeitplan (Ortszeit)

17. Juli

09:00 bis 10:30 Uhr Testsession 1

10:45 bis 12:00 Uhr Testsession 2

13:30 bis 14:30 Uhr Testsession 3

14:45 bis 16:16 Uhr Testsession 4

16:30 bis 18:00 Uhr Testsession5

19. Juli

08:30 bis 10:30 Uhr Freies Training

12:05 bis 13:35 Uhr Qualifying 1

15:30 bis 17:00 Uhr Qualifying 2

18:30 bis 19:30 Uhr Nachttraining

20. Juli

14:14 bis 15:00 Uhr Freies Training

15:30 bis 17:00 Uhr Top-10-Trial

21. Juli

08.30 bis 09:15 Uhr Warm-up

11:30 bis 19:30 Uhr Rennen

8h-Suzuka-Statistik

Siege

Hersteller: Honda 29. Yamaha 8. Suzuki 5. Kawasaki 2.

Fahrer: Toru Ukawa und Takumi Takahashi beide 5. Wayne Gardner, Shinichi Ito, Ryuichi Kiyonari, Michael van der Mark und Katsuyuki Nakasuga je 4.