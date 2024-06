YART Yamaha schockt die Konkurrenz bei 8h-Suzuka-Test

Am ersten Tag des zweitägigen Vortests für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka (21. Juli) markierte YART Yamaha in der Nachtsitzung die schnellste Zeit des Tages und sorgte bei der Konkurrenz für erstaunte Mienen.

Das Acht-Stunden-Langstreckenrennen in Suzuka ist für die japanischen Motorradhersteller die mit Abstand prestigeträchtigste Veranstaltung des gesamten Jahres, dementsprechend akribisch bereiten sich die Teams darauf vor. Nichts wird dem Zufall überlassen. Schon Anfang Juni gab es auf der Honda-eigenen Rennstrecke ein Vortest statt. Beim zweiten Test (19./20. Juni) nahmen auch einige europäische Mannschaften daran teil.

Das «Yamalube YART Yamaha EWC Official Team» - so der offizielle Name - ist heuer das Spitzenteam von Yamaha Motor. Erst am Montag, den 17. Juni, trafen die Fahrer und einige Mechaniker in Japan ein. Die Truppe um Teamchef Mandy Kainz hatte nicht viel Zeit, um den Jetlag zu verarbeiten, bereits zwei Tage später wurden auf dem Suzuka Circuit die Testfahrten aufgenommen.

In der ersten Session des Tages trat das YART-Fahrertrio in der Gruppe B an und präsentierte den japanischen Motorsportfans und Medienvertretern zum ersten Mal die YZF-R1, die mit einer speziellen Suzuka-8-Hours-Lackierung und dem «YAMALUBE»-Logo versehen war, das auf die Original-Motoröl- und Chemikalienmarke von Yamaha Motor hinweist.

Für den Italiener Niccolò Canepa, den Deutschen Marvin Fritz und den Tschechen Karel Hanika waren es ihre ersten Runden auf dem Suzuka Circuit seit ihrem 22. Platz beim letztjährigen Rennen vor zehn Monaten. Nachdem sie schnell einen guten Rhythmus gefunden hatten, machte das gesamte Team einen soliden ersten Schritt in Richtung des Hauptevents am 21. Juli.

Betrachtet man die kombinierten Zeiten der Session 1 von Gruppe A und Gruppe B, so hielt Honda HRC mit dem MotoGP-Piloten Johann Zarco die beiden schnellsten Rundenzeiten mit einer 2:06,867 und einer 2:07,097. Dahinter belegte der Sieger des Acht-Stunden-Rennens in Spa mit 2:07,299 bzw. 2:07,626 den dritten und vierten Platz in der Gesamtwertung.

In der zweiten Session des Tages war das Ducati-Team KAGAYAMA mit einer 2:06,634 die schnellste Mannschaft, während YART mit einer 2:07,049 den zweiten Platz belegte. In der dritten Session des Tages fuhr YART eine 2:07,495 und belegte damit Platz 4. Niccolò Canepa fuhr in der Nachtsitzung mit 2:06,381 Minuten die schnellste Zeit des Tages und sorgte bei der Konkurrenz für erstaunte Mienen.