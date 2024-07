8h Suzuka: HRC gibt Tempo vor, YART-Yamaha Vierte

Der Mittwoch vor dem 8h-Rennen in Suzuka stand im Zeichen von fünf Testsessions. Das Team HRC with Japan Post markierte vor dem DUCATI Team KAGAYAMA, Yoshimura SERT Motul und YART-Yamaha die Bestzeit.

Vor dem Acht-Stunden-Rennen in Suzuka, dem dritten Lauf der Endurance-Weltmeisterschaft 2024, hatten die 46 genannten Dreierteams am Mittwoch ausreichend Zeit, sich mit der fahrerisch anspruchsvollen Strecke, auf der zwischen 1962 und 1965 sowie 1987 und 2003 der Große Preis von Japan ausgetragen wurde, und den durch Hitze in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit herausfordernden Bedingungen anzufreunden.

Das Team «HRC with Japan Post», bei dem der französische MotoGP-Pilot Johann Zarco – er gibt dieses Wochenende sein Debüt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft – an der Seite der Japaner Takumi Takahashi und Teppei Nagoe für den dritten Sieg in Folge sorgen soll, markierte am Mittwochabend in der letzten von fünf Testsessions mit 2:06,119 Minuten die Bestzeit. Damit unterstrich die Honda-Werksmannschaft ihre Favoritenrolle.

Mit einem Rückstand von 0,605 Sekunden landete das «DUCATI Team KAGAYAMA» mit dem Japaner Ryo Mizuno, dem Australier Josh Waters und früheren malaysischen MotoGP-Fahrer Hafizh Syahrin, das bei den Vortests mit 2:05,162 das Tempo vorgegeben hatte, vor den WM-Führenden «Yoshimura SERT Motul» (Cocoro Atsumi, Dan Linfoot, Albert Arenas) an der zweiten Stelle.

Auch die offizielle Mannschaft von Yamaha, das «Yamalube YART Yamaha EWC Official Team», konnte sich als Vierte im Spitzenfeld behaupten. Der Titelverteidiger, der bei Halbzeit der Endurance-WM nur einen Zähler Rückstand aufweist, hatte in der zweiten Session die Konkurrenz hinter sich gelassen. Der Deutsche Marvin Fritz, der Tscheche Karel Hanika und der Italiener Niccolò Canepa scheinen bereit für die längst überfälligen Top-3-Platzierung.

Zeitplan (Ortszeit)

19. Juli

08:30 bis 10:30 Uhr Freies Training

12:05 bis 13:35 Uhr Qualifying 1

15:30 bis 17:00 Uhr Qualifying 2

18:30 bis 19:30 Uhr Nachttraining

20. Juli

14:14 bis 15:00 Uhr Freies Training

15:30 bis 17:00 Uhr Top-10-Trial

21. Juli

08.30 bis 09:15 Uhr Warm-up

11:30 bis 19:30 Uhr Rennen

8h-Suzuka-Statistik

Siege

Werke: Honda 29. Yamaha 8. Suzuki 5. Kawasaki 2.

Fahrer: Toru Ukawa und Takumi Takahashi beide 5. Wayne Gardner, Shinichi Ito, Ryuichi Kiyonari, Michael van der Mark und Katsuyuki Nakasuga je 4.