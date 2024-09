Langstrecken-WM-Kalender so früh wie selten zuvor

Im nächsten Jahr geht die Langstrecken-Weltmeisterschaft in ihre bereits 46. Saison. Die Serie umfasst zwei Rennen über die 8-Stunden-Distanz, zweimal wird 24 Stunden lang um WM-Punkte gekämpft.

Gerade erst ging die Endurance-Weltmeisterschaft (EWC) mit dem Bol d’Or zu Ende. Yoshimura SERT Motul mit den Franzosen Gregg Black, Etienne Masson und dem Briten Dan Linfoot sicherte sich mit dem Laufsieg zum 19. Mal (!) die WM-Krone. Der Gesamtsieg im Endurance-Weltcup ging an die Mannschaft National Motos Honda FMA mit den Schweizer Brüdern Sebastien und Valentin Suchet unterstützt vom Franzosen Guillaume Raymond.

Im nächsten Jahr – es wird die bereits 46. Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft – beginnt die Action im April traditionell mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit Bugatti in Le Mans und endet im September auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet mit dem legendären Bol d’Or. Dazwischen finden im Juni auf dem Circuit de Spa-Francorchamps die 8 Stunden von Spa und Anfang August das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka statt.

Wie diese Saison werden alle vier Veranstaltungen für die Langstrecken-Weltmeisterschaft für Teams und Hersteller sowie der Langstrecken-Weltcup für Teams und Hersteller auf Superstock-Basis ausgetragen. In der seriennahen Klasse kommen jedoch wie heuer lediglich die drei besten Ergebnisse in die Wertung. Die neu angekündigte Production-World-Trophy wird im Rahmen der drei europäischen Veranstaltungen gefahren.

«Wir freuen uns sehr, dass wir auch 2025 wieder auf vier Veranstaltungen zählen können, die das Rückgrat der Endurance-WM bilden. Diese Rennen haben nicht nur den Zusehern immer wieder unvergessliche Momente beschert, sondern auch für Stabilität gesorgt. Es hat der Serie ermöglicht, sich weiter zu verbessern», sagte Jean-Baptiste Ley, Motorsport-Event-Direktor bei Warner Bros. Discovery Sports.

«Wir sind nach wie vor entschlossen, den Kalender zu erweitern und arbeiten weiter auf dieses Ziel hin. Derzeit ist dies aufgrund der gestiegenen Kosten für die Teams nicht realistisch, selbst mit der starken logistischen Unterstützung, die WBD Sports in der Vergangenheit geleistet hat. Daher haben wir uns in enger Zusammenarbeit mit dem Weltverband beschlossen, mit der Production-World-Trophy neue Talente zu fördern und das Wachstum des Langstreckensports zu gewährleisten.»

«In Anbetracht der signifikanten Leistungs- und Professionalitätssteigerung der EWC- und Superstock-Teams war es für WBD Sports von entscheidender Bedeutung, die Bemühungen darauf zu konzentrieren, die Meisterschaft erschwinglich und für Neueinsteiger attraktiv zu halten. Mit einem erfolgreichen Vier-Rennen-Format und der Schaffung der neuen Trophy bietet die EWC eine Plattform für alle Kategorien von Teams: von den leidenschaftlichen Privatfahrern, bis hin zu den Top-Teams mit Herstellerunterstützung, die ein unglaubliches Spektakel und spannende Kämpfe liefern.»

Paul King, Direktor der FIM Circuit Racing Commission, fügte hinzu: «Durch die Ankündigung des EWC-Kalenders 2025 so kurz nach Abschluss der Saison geben wir den Fahrern und Teams die Möglichkeit, ihre Vorbereitungen für das nächste Jahr frühzeitig zu starten. WBD Sports hat einen Kalender erstellt, der durch die vier bewährten Veranstaltungen, die viel Anziehungskraft haben und auf einem sehr hohen Niveau organisiert sind, wichtige Stabilität bietet.»

Kalender Endurance-WM 2025

17. – 20.04. Le Mans, Frankreich (24 Stunden)

06. – 07.06. Spa-Francorchamps, Belgien (8 Stunden)

01. – 03.08. Suzuka, Japan (8 Stunden)

18. – 21.09. Bol d’Or, Frankreich (24 Stunden)