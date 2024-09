Bol d’Or, Quali 1: BMW vor YART, SERT und Tati

Nach dem ersten Zeittraining für die 67. Auflage des Bol d’Or liegt das Team BMW Motorrad World Endurance vor YART Yamaha, Yoshimura SERT Motul und Tati Team Beringer auf Platz 1. Pech für das Bolliger Team Switzerland.

Bereits im Vorjahr sicherte sich das Team BMW Motorrad World Endurance die Pole-Position für den Bol d’Or. Die Mannschaft rund um den belgischen Teammanager Werner Daemen ist auch heuer drauf und dran, sich die beste Startposition für das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen zu holen. Nach dem ersten Qualifikationstraining liegen Ilya Mikhalchik, Markus Reiterberger und Hannes Soomer an der Spitze der Zeitentabelle.

Bereits in seinem ersten gezeiteten Umlauf umrundete Mikhalchik den 5,673 Kilometer langen Circuit Paul Ricard in 1:51,810 Minuten. Kein anderer Fahrer sollte im Laufe des Zeittrainings für die 67. Auflage des Langstreckenklassikers schneller als er sein. Ihm am nächsten kamen in seiner Gruppe Niccolò Canepa (YART Yamaha), Gregg Black (Yoshimura SERT Motul), Corentin Perolari (Tati Team Beringer) und Florian Alt (Honda Viltaïs).

Auch in der zweiten Gruppe hatte mit Markus Reiterberger ein Fahrer der BMW-Werksmannschaft die Nase vorne. Mit Respektabstand folgten Marvin Fritz (YART Yamaha), Hugo Clere (Tati Team Beringer), Roman Ramos (Kawasaki Webike Trickstar) und Etienne Masson (Yoshimura SERT Motul).

Die dritte Gruppe, die zeitlich nicht ganz mithalten konnte, wurde von Karel Hanika (YART Yamaha) angeführt. Überraschenderweise markierte Martin Renaudin auf der Superstock-Maschine vom Team CHROMEBURNER-RAC 41-Honda die zweitschnellste Zeit. Er ließ die höhereingeschätzten Alan Techer (F.C.C. TSR Honda France), Leonardo Mercado (Honda Viltaïs) und Hannes Soomer (BMW Motorrad World Endurance) hinter sich.

Die ersten vier Plätze nach dem ersten Zeittraining gehen mit BMW Motorrad World Endurance, dem regierenden Champion und WM-Führenden YART Yamaha, Yoshimura SERT Motul und Tati Team Beringer auch an die vier Mannschaften, die sich noch Hoffnungen auf den Weltmeistertitel machen dürfen.

Pech hatte das Bolliger Team Switzerland, das nach einem heftigen Sturz im freien Training auf den Einsatz von Pedro Romero verzeichnete musste. Erst nach einem gründlichen Check im Krankenhaus, wo keine gravierenden Verletzungen gefunden wurden, kehrte er nach dem Qualifying ins Fahrerlager zurück. Sein Teamkollegen Nico Thöni und Alex Toledo sorgten in der Zwischenzeit für die vorläufig 15. Startposition.

Erstes Zeittraining Bol d’Or, 12.09.

1. BMW Motorrad World Endurance, 1:52,049 min. 2. YART Yamaha, 1:53,356. 3. Yoshimura SERT Motul, 1:53,675. 4. Tati Team Beringer, 1:53,775. 5. Kawasaki Webike Trickstar, 1:53,988. 6. Honda Viltaïs, 1:54,018. 7. KM99, 1:54,253. 8. F.C.C. TSR Honda France, 1:54,349.

WM-Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. YART - Yamaha, 116 Punkte

2. Yoshimura SERT Motul, 110

3. BMW Motorrad World Endurance, 72

4. Tati Team Beringer, 61

5. Team Bolliger Switzerland, 43

6. KM99, 41

7. Kawasaki Webike Trickstar, 39

8. BMRT 3D Maxxess, 38

9. Team HRC, 33

10. Motobox Kremer, 33

Weltcup-Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. National Motos Honda FMA, 108 Punkte

2. 3ART Best of Bike, 55

3. Chromeburner-RAC 41-Honda, 54

4. Team Étoile, 53

5. Aviobike by M2 Revo, 43

6. Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, 34

Provisorischer Zeitplan

Freitag, 13. September

11:00 – 12:50 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 16. September

15:00 Uhr Start