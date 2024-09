Bol d’Or: BMW-Mannschaften mit Chancen auf die Titel

In der Langstrecken-WM und im Superstock-Weltcup fallen am kommenden Wochenende (12. bis 15. September) beim Bol d’Or die Entscheidungen im Kampf um die Titel. Bei BMW rechnet man sich Chancen aus.

Der 24-Stunden-Klassiker Bol d’Or in Le Castellet markiert das Saisonfinale der Langstrecken-WM, und zu den Teams, die den Titel holen können, gehört auch das BMW Motorrad World Endurance Team. Die Werksmannschaft um Teammanager Werner Daemen liegt momentan mit 44 Zählern Rückstand auf dem dritten Rang der Zwischenwertung. Weil insgesamt noch 65 Punkte vergeben werden, darf man sich in München noch Hoffnungen auf den Titel machen.

Im Sattel der BMW sich der Deutsche Markus Reiterberger, der Ukrainer Ilya Mikhalchik sowie der Este Hannes Soomer abwechseln. Soomer vertritt den Franzosen Sylvain Guintoli, der seine Teilnahme am Bol d’Or aus persönlichen Gründen absagen musste. Beim 8-Stunden-Rennen in Suzuka hatte der Este gemeinsam mit dem japanischen Team TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW den Sieg in der Superstock-Klasse gefeiert. Als Reservefahrer fungiert in Frankreich der Deutsche Jan-Ole Jähnig, der in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft für die Mannschaft GERT56 antritt.

«Wir freuen uns auf ein spannendes Finale. Das BMW Motorrad World Endurance Team und unsere drei Fahrer Markus, Ilya und Hannes werden alles geben, um den Titelkampf bis zum Schluss offen zu halten. Natürlich brauchen wir auch das nötige Quäntchen Glück, doch in einem 24-Stunden-Rennen wie dem Bol d’Or kann alles passieren», ist sich Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport, bewusst. «Das Ziel ist, am Sonntagnachmittag auf das Podium zu steigen, sowohl was die Renn- als auch die Weltmeisterschaftswertung angeht.»

«Wir haben ein sehr gutes und äußerst zuverlässiges Bike. Unsere Basisabstimmung funktioniert auf allen Strecken, und um ehrlich zu sein, gehen wir mit recht hohen Erwartungen in das Wochenende. Unser Ziel ist immer das Podium oder sogar der Sieg. Und das ist beim Bol d’Or möglich. Wir fahren also auf Sieg! Mit der Leistung aller drei Fahrer sind wir sehr zufrieden», verweist Teammanager Daemen auf die Stärke seins Teams. «Unsere Gedanken sind aber auch bei Sylvain und seiner Familie, er ist ein echter Freund. Deshalb hoffen wir, dass wir auch für ihn diesen Sieg holen können.»

Am Dienstag vor dem Finalwochenende hatten die Mannschaften und Fahrer bei privaten Testfahrten für die 87. Auflage des Bol d’Or in Le Castellet noch einmal die Gelegenheit, an der Vorbereitung der Motorräder zu arbeiten. Die offiziellen Sessions des Rennwochenendes beginnen am Donnerstag, 12. September, mit dem freien Training, der ersten Qualifikationseinheit und dem Nachttraining. Die Entscheidung um die Startpositionen fällt am Freitag, dem 13. September, im zweiten Teil der Qualifikation.

«Der Test war sehr gut. Wir waren von Anfang an flott unterwegs und ich war schneller als mit meiner besten Rennpace im vergangenen Jahr», erzählt Reiterberger. «Das Bike hat sich von den ersten Runden an gut angefühlt, wir haben aber auch einiges probiert und eine gute Richtung gefunden. Meine Teamkollegen sind auch prima Zeiten gefahren, und speziell Hannes, der noch nie in Le Castellet gefahren ist, aber auch Jan-Ole konnten sich gut auf das Bike einstellen. Wir haben am ersten Tag schon sehr viel erreicht und aussortiert.»

«Wir gehen gespannt ins Rennwochenende. Wir sind gut aufgestellt, die Strecke liegt uns und unserer BMW. Es sieht gut aus, deshalb gibt es für uns nur ein Ziel: Wir möchten den Sieg und den möglichen Weltmeistertitel holen. Diesen Titel können wir zwar aus eigener Kraft nur noch schwer erreichen, aber nichts ist unmöglich. Wir versuchen einfach, das Maximale aus dem Wochenende herauszuholen, den Rest überlassen wir dem Rennschicksal, das in der EWC sowieso immer eine große Rolle spielt. Wir Fahrer und das Team sind hoch motiviert, die Saison bestmöglich abzuschließen.»

Nach Platz 2 in der Klasse in Suzuka hat das Team Étoile noch Chancen auf den Titel in der Superstock-Wertung, dem Endurance-Weltcup. Die Equipe geht beim Bol d’Or mit dem japanischen Quartett Hikari Okubo, Kazuki Watanabe, Shogo Kawasaki und Yudai Kamei an den Start. Ein Erfolg beim Heimrennen ist das Ziel des französischen Superstock-Teams Tecmas-MRP-BMW Racing Teams. Hier wechseln sich der Deutsche Jan Bühn sowie die Franzosen Kenny Foray und Loïc Arbel ab.

WM-Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. YART - Yamaha, 116 Punkte

2. Yoshimura SERT Motul, 110

3. BMW Motorrad World Endurance, 72

4. Tati Team Beringer, 61

5. Team Bolliger Switzerland, 43

6. KM99, 41

7. Kawasaki Webike Trickstar, 39

8. BMRT 3D Maxxess, 38

9. Team HRC, 33

10. Motobox Kremer, 33

Weltcup-Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. National Motos Honda FMA, 108 Punkte

2. 3ART Best of Bike, 55

3. Chromeburner-RAC 41-Honda, 54

4. Team Étoile, 53

5. Aviobike by M2 Revo, 43

6. Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, 34

Provisorischer Zeitplan

Donnerstag, 12. September

14:10 – 16:10 Uhr Freies Training

17:20 – 19:10 Uhr Erstes Qualifying

20:40 – 21:40 Uhr Nachttraining

Freitag, 13. September

11:00 – 12:50 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 16. September

15:00 Uhr Start