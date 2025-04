Le Mans: Alle gegen Weltmeister Yoshimura SERT Motul 15.04.2025 - 16:15 Von Helmut Ohner

© FIMEWC Auch ERC Endurance darf sich beim Comeback Hoffnungen auf ein Top-Resultat machen

Wenn am Karsamstag in Le Mans die Langstrecken-Weltmeisterschaft in die neue Saison startet, heißt es einmal mehr alle gegen Yoshimura SERT Motul. Das Team gewann im Vorjahr nicht nur das Rennen, sondern auch die WM.