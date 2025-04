24h Le Mans: Auch für Marco Fetz das schwerste Rennen

Marco Fetz startet 2025 für das französische Team Mana-au Competition in der Langstrecken-WM. In Le Mans kam die Mannschaft durch und sicherte wichtige Zähler in der EWC-Wertung.

Das Honda-Team Mana-au Competition greift 2025 mit zwei deutschen Piloten in der FIM Endurance-WM an. Neben Marco Fetz fährt auch Max Schmidt für das Privatteam. Der Saisonstart in Le Mans brachte Höhen und Tiefen, aber besonders viele Herausforderungen durch die wechselnden Wetterbedingungen.

Am Ende kam das Team beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans auf Gesamtplatz 15 ins Ziel und sicherte sich insgesamt 14 Punkte und WM-Rang 9. «Das war absolut nicht leicht. Es war von den Bedingungen her mein bisher schwerstes und härtestes 24-Stunden-Rennen», erklärte Marco Fetz im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Mit dem Ergebnis sind wir als Team jedoch mehr als zufrieden. Unser Test auf der Honda in Spanien und auch der Pre-Le-Mans-Test lief nicht ganz wie erhofft. Wir hatten anfangs Schwierigkeiten auf Speed zu kommen. In der Rennwoche haben wir dann zum Glück nochmal was gefunden.»

«Mein Teamkollege Max hatte den Start übernommen und fuhr direkt in die Top-10. Leider ist er im Laufe des Rennens dreimal unverschuldet gestürzt», stellte der 25-Jährige fest. «Die Reparatur hat auch ein wenig mehr Zeit in Anspruch genommen, aber das Team hat top gearbeitet und jeder wusste, was zu tun war.»

Fetz resümierte abschließend: «Nach einigen kleinen Problemen am Bike mit der Elektronik, haben wir leider nochmal Zeit verloren, konnten aber am Ende dank des konstanten und fehlerfreien Fahrens wieder einiges rausholen. Platz 15 gesamt und Platz 10 in der EWC-Wertung kann sich deshalb sehen lassen, vor allem, wenn man die Wetterbedingungen berücksichtigt.»

24h Le Mans, Endergebnis:

1. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, 782 Runden

2. Kawasaki Webike Trickstar (Ramos, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +1:37,890 min

3. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +9 Runden

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, +10

5. Maxxess by BMRT 3D (Viñales, Gines, Cresson), Kawasaki ZX10R, +21

6. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Atsumi), Suzuki GSX-R1000R, +23

7. National Motos Honda (Suchet, Raymond, Nigon), Honda CBR1000 RR-R (SST), +27

8. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, +32

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +37

10. Dafy Rac41 (Leesch, Manfredi, Ishizuka, Poncet), Honda CBR1000 RR-R (SST), +41

11. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Vietti Ramus, Mohr, Negrier), Yamaha YZF-R1 (SST), +43



Ferner:

15. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lemire), Honda CBR1000 RR-R, +52

17. Motobox Kremer Racing (Rubin, Ubl, Molik), Yamaha YZF-R1, +51

36. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen, Biron), Yamaha YZF-R1 (SST), +164



Ausgeschieden:

Tati Team AVA6 (Clere, Krummenacher, Renaudin), Honda CBR1000 RR-R

WM-Stand EWC nach 1 von 4 Rennen:

1. YART Yamaha, 63 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 53

3. ERC Endurance, 43

4. BMW Motorrad World Endurance, 42

5. Maxxess by BMRT, 32

6. Yoshimura SERT Motul, 28

7. F.C.C. TSR Honda, 26

8. Team Bolliger Switzerland, 22

9. Mana-au Competition, 14

10. ELF Marc VDS/KM99, 13

11. Motobox Kremer Racing, 13

12. Team PMS99 Yamaha Service, 13

13. Kingtyre Fuldas Racing, 8

14. Team Tati AVA6, 3