Jan Bühn: Kein Start in Le Mans, aber es gibt Plan B

Jan Bühn gehört zu den Dauerbrennern in der FIM Endurance-WM. Der deutsche Pilot fuhr in den letzten beiden Jahren auf BMW in der Superstock-Klasse, doch über den Winter änderte sich einiges.

Die neue Saison der FIM Endurance-Weltmeisterschaft beginnt an diesem Wochenende mit dem legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Auf dem Circuit Bugatti treten die Endurance-Asse 2025 erstmals gegeneinander an. Doch in diesem Jahr ohne Jan Bühn, den IDM-Supersport-Meister von 2015.

Nachdem Bühn 2024 eine schwierige Saison in der EWC erlebt hatte, liefen die Vorbereitungen auf die neue Saison eigentlich auf Hochtouren. Doch zu Jahresbeginn war dann klar, dass es nicht wie erhofft weiter gehen würde. Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen ebnete sich dann allerdings doch ein Weg in die richtige Richtung.

Ein Start in Le Mans war aus organisatorischen Gründen noch nicht möglich, aber dank Partner Champion Lubricants wird der Kronauer beim kommenden Rennen in Spa-Francorchamps Mitte Juni wieder am Start der Serie sein und somit um WM-Punkte kämpfen.

«Es war ein harter und langer Winter und es ist wirklich schwierig für mich, nicht in Le Mans am Start sein zu können», erklärte Bühn im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die gute Nachricht ist aber, dass wir mit einem sehr guten Paket bei den 8h in Spa zurückkehren werden. Für mich ist es eine spannende Option und ich freue mich auf die Zukunft. Leider kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr dazu sagen, doch es wird zeitnah Neuigkeiten dazu geben.»