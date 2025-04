Regen-Drama: YART gewinnt die 24 Stunden von Le Mans

Das Yamaha Austria Racing Team gewann bei schwierigsten Bedingungen den EWC-Saisonstart in Le Mans. Marvin Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran besiegten Kawasaki in der letzten Stunde des Rennens.

Noch knapp eine Stunde vor dem Ende des 24-Stunden-Rennens in Le Mans war die Welt für Kawasaki in Ordnung. Kawasaki Webike Trickstar führte das Rennen mit fast zwei Runden Vorsprung an. Doch dann kam der Regen zurück zum Circuit Bugatti und damit auch das Chaos. Roman Ramos stürzte auf dem grünen Bike im letzten Streckenabschnitt und musste anschließend zur Reparatur an die Box kommen.

Zwar war das Bike nur leicht beschädigt, doch bis es wieder einsatzbereit war, vergingen einige Minuten. Zu viele Minuten, um am Ende noch eine Chance auf den Sieg zu haben! Karel Hanika übernahm die Führung und übergab die YART-Yamaha für den letzten Stint an Marvin Fritz. Der deutsche machte den Triumph bei widrigen Bedingungen auf dem 4,185 km langen Kurs perfekt, obwohl er im Rennen zwei Stürze fabriziert hatte. Er ist der erste deutsche Sieger bei diesem Rennen nach Max Neukirchner 2007. Seit 2017 hatte Yamaha nicht mehr in Le Mans gewonnen, damals fuhr das Team GMT94 den Sieg ein.

Platz 2 ging an die enttäuschte Kawasaki-Mannschaft. In der Nacht hatten Roman Ramos, Mike di Meglio und Greg Leblanc die Führung übernommen und bis um 14 Uhr das Rennen kontrolliert. Am Ende verzeichnete die Mannschaft zwei Stürze und holte letztendlich WM-Punkte für Platz 2.

Das Comeback-Team ERC Endurance aus Karlsruhe sicherte BMW bei den wechselhaften Bedingungen den dritten Platz. Ilya Mikhalchik, Kenny Foray und David Checa besiegten somit das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Steven Odendaal, die nach zwei Stürzen auf Platz 4 ins Ziel kamen.

Die Top-5 machten Isaac Viñales, Mathieu Gines und Loris Cresson (Maxxess by BMRT 3D Kawasaki) komplett, Platz 6 ging an das Weltmeister-Team Yoshimura SERT Motul, die nach sechs Stürzen noch Schadensbegrenzung betreiben konnten.

Stürze gab es auch noch für F.C.C. TSR Honda und das Bolliger Team Switzerland, als der Regen einsetzte. Beide Mannschaften konnten aber weiterfahren und in den Top-10 ins Ziel einlaufen. Für Techer, Hada und Perolari reichte es auf der Honda zu Platz 8, Thöni, Romero und Toledo kamen als Neunte über den Zielstrich.

Max Schmidt und Marco Fetz fuhren für Mana-au Competition (Honda) auf Platz 15 und damit zwei Ränge vor Motobox Kremer Racing ins Ziel. Die Yamaha-Mannschaft fuhr zehn Stunden nur mit Bastian Ubl und Daniel Rubin im Sattel, Mateusz Molik verletzte sich in der Nacht und musste aufgeben.

In der Superstock-Kategorie fuhr das Meisterteam 2024 zu einem sicheren Sieg. National Motos Honda gewann die Klasse in Le Mans mit einem Vorsprung von 13 Runden auf das nächste Honda Team Dafy Rac41. Platz 3 ging unter anderen an Jan Mohr, der mit seinem Yamaha-Pitlane-Team insgesamt auf Rang 11 über den Strich fuhr.

24h Le Mans, Endergebnis:

1. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, 782 Runden

2. Kawasaki Webike Trickstar (Ramos, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +1 Runde

3. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +9

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, +10

5. Maxxess by BMRT 3D (Viñales, Gines, Cresson), Kawasaki ZX10R, +21

6. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Atsumi), Suzuki GSX-R1000R, +23

7. National Motos Honda (Suchet, Raymond, Nigon), Honda CBR1000 RR-R (SST), +27

8. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, +32

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +37

10. Dafy Rac41 (Leesch, Manfredi, Ishizuka, Poncet), Honda CBR1000 RR-R (SST), +41

11. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Vietti Ramus, Mohr, Negrier), Yamaha YZF-R1 (SST), +43



Ferner:

15. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lemire), Honda CBR1000 RR-R, +52

17. Motobox Kremer Racing (Rubin, Ubl, Molik), Yamaha YZF-R1, +51

36. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen, Biron), Yamaha YZF-R1 (SST), +164



Ausgeschieden:

Tati Team AVA6 (Clere, Krummenacher, Renaudin), Honda CBR1000 RR-R

WM-Stand EWC nach 1 von 4 Rennen:

1. YART Yamaha, 63 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 53

3. ERC Endurance, 43

4. BMW Motorrad World Endurance, 42

5. Maxxess by BMRT, 32

6. Yoshimura SERT Motul, 28

7. F.C.C. TSR Honda, 26

8. Team Bolliger Switzerland, 22

9. Mana-au Competition, 14

10. ELF Marc VDS/KM99, 13

11. Motobox Kremer Racing, 13

12. Team PMS99 Yamaha Service, 13

13. Kingtyre Fuldas Racing, 8

14. Team Tati AVA6, 3