Le Mans: YART-Pole dank Rekordrunde von Marvin Fritz

Das Yamaha-Werksteam YART holte sich mit einer Fabelzeit von Marvin Fritz die Pole-Position für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Kühle Temperaturen und einzelne Regentropfen störten nicht.

Nach dem ersten Qualifying der EWC am Donnerstag in Le Mans stand das Yamaha Austria Racing Team von Mandy Kainz knapp vor den Konkurrenten auf der provisorischen Pole-Position. Am Freitagmorgen stand das zweite Zeittraining auf dem Programm und erneut landete Yamaha auf dem ersten Platz.

Marvin Fritz fuhr bei kühlen, aber trockenen Bedingungen (13 Grad Außentemperatur) einen neuen Rundenrekord auf dem 4,185 Kilometer langen Bugatti Circuit. Der 31-jährige Yamaha Werksfahrer, der am Ostersonntag Geburtstag feiert, fuhr eine Rundenzeit von 1:34,489 min und verbesserte damit den bestehenden Rekord, den 2024 Nicolo Canepa (Yamaha) mit 1:34,708 min aufgestellt hatte. Die Pole-Position ging damit an Vizeweltmeister YART mit den Piloten Karel Hanika und Jason O’Halloran neben Fritz.

In der EWC zählen für die Startaufstellung nicht die Zeiten aller Fahrer eines Teams. Aus den schnellsten Zeiten der zwei besten Fahrer jeder Mannschaft wird ein Mittelwert gebildet und dadurch ergibt sich die Startaufstellung für das Rennen, das im legendären Le-Mans-Start am Samstag beginnen wird. Es ist die sechste Pole in Folge für YART in Le Mans.