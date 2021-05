KTM EXC-Modelle: Es bleibt dabei

Der 2022er Jahrgang der Six Days-Sondermodelle ist im modernen Retrostil gehalten

Auch dieses Jahr schon im Spätsommer bei den Händlern: Die Six Days Sondermodelle

Am 2022er Jahrgang der Hardenduro-Modelle sind die Federelemente neu abgestimmt und deren Ölfluss ist verbessert. Damit ist schon fast alles gesagt.

Was schon bei den Motocross-Modellen des 2022er Jahrgangs zu berichten war, gilt auch für die 2022er Enduro-Baureihe von KTM: Es gibt ein neues, von den Werksmaschinen inspiriertes Design. Um technische Unterschiede zum 2021er Jahrgang zu entdecken, muss man schon sehr genau hinschauen.

Die Federelemente wurden straffer abgestimmt und sollen konstanteres Feedback liefern. Als Erstbereifung sind Maxxis MaxxEnduro-Reifen aufgezogen.

Auch dieses Jahr wird es die Sondermodelle Six Days geben. Für die Generation 2022 haben sich die Designer eine besondere Farbgebung einfallen lassen, die Elemente einer modernen Weltkarte mit einem auffälligen Retro-Stil kombiniert. Mit einer langen Liste an KTM PowerParts ausgestattet, erfreuen sich die KTM EXC Six Days-Modelle seit Jahren grosser Beliebtheit.