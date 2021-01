Trotz Dakar-Blamage: Yamaha wird 2022 weitermachen

Das Yamaha-Werksteam brachte bei der Rallye Dakar 2021 keinen seiner fünf Piloten über die volle Distanz. Auch wenn Frust und Enttäuschung an der Motivation nagt, wollen die Japaner weitermachen.

Bei der Dakar 2021 brachte das Team Monster Energy Yamaha erstmals fünf Piloten an den Start. Neben Adrien van Beveren, Franco Caimi und Jamie McCanney, die bereits im Vorjahr dabei waren, verstärkte sich das Werksteam mit Andrew Short und Ross Branch.

Aber ausgerechnet der US-Amerikaner Short, in den man große Hoffnungen setzte, fiel als erster aus. Weil das Benzin beim Tankstopp auf Etappe 3 mit Wasser kontaminiert war, ging die Benzinpumpe kaputt. Der Protest von Yamaha, weil das Benzin von Veranstalter A.S.O. gestellt wurde, wurde abgelehnte.



Auf der fünften Etappe strandete Wasserträger Jamie Mccanney, am achten Renntag erwischte es Franco Caimi, der mit einem Motorschaden stehen blieb. Als auf der neunten Etappe auch Ross Branch seine Yamaha mit einem kaputten Triebwerk abstellen musste, fiel der zu diesem Zeitpunkt beste Yamaha-Pilot aus. Der aus Botswana stammende Werkspilot lag nur nur 1:20 min hinter dem Dakar-Führenden.



Zumindest Adrien van Beveren schien die 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt beenden zu können, doch nach 30 Minuten auf der letzten Etappe kam auch für den Franzosen das Aus, wieder mit einem Defekt.

Fünf Piloten, alle mit Defekt ausgeschieden, wirft kein gutes Licht auf das von Yamaha Europe aufgestellte Team. 2022 will man es besser machen.



«Wir werden uns mit Sicherheit mit dem Problem befassen und alles, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, vollständig überprüfen, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft stärker sind», versprach Alexandre Kowalski, Offroad-Rennleiter von Yamaha Europe. «Nach all der harten Arbeit vom Team und der Fahrer ist es traurig und enttäuschend, die Rallye auf diese Weise zu beenden. Jetzt werden wir nach Europa zurückkehren, uns sammeln und daran arbeiten, für die kommende Saison stärker zu werden.»

Dennoch sieht Kowalski auch positive Signale für die Zukunft.



«In der ersten Woche war Ross unglaublich. Er fuhr wirklich stark und lag gut im Rennen, bis er auf der siebten Etappe stürzte. In der zweiten Woche kehrte auch Adrien zu seiner besten Form zurück», zählte der Yamaha-Manager auf. «Andrew und Franco haben das Potenziel, in den Top 10 zu landen. Sie sind beide starke und intelligente Fahrer, die ein gutes Tempo zeigten. Und auch Jamie war beeindruckend, schneller und viel besser mit seiner Navigation. Er war erst seine zweite Dakar.»