KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2022: Ready to Race

Spezielle Grafiken und ein in Orange pulverbeschichteter Rahmen sind nur zwei von vielen Besonderheiten dieses Spezialmodells

KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2022: Aufgerüstet mit ellem, was es braucht, um am Erzberg zu bestehen

Auch wenn das Erzbergrodeo 2021 abgesagt ist, feiert KTM die langjährige Verbundenheit mit diesem Kultrennen wieder mit einem Sondermodell, basierend auf der Zweitakt-Enduro KTM 300 EXC TPI.

KTM und das weltberühmte Red Bull Erzbergrodeo sind seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden. Diese lange und erfolgreiche gemeinsame Geschichte geht auf das erste Rennen im Jahr 1995 zurück. Seitdem konnten zahlreiche KTM-Fahrer in Eisenerz triumphieren.

Um diese lange Tradition von Rennsiegen zu feiern und zukünftige Erfolge möglich zu machen, stellt KTM nun die KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo des Modelljahres 2022 vor – als Hommage an diese legendäre Rennveranstaltung.

Die KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2022 basiert auf der erfolgreichen KTM 300 EXC TPI mit elektronischer Benzineinspritzung. Zahlreiche Spezialteile werten diese Zweitakt-Enduro weiter auf. Mit Hilfe des Feedbacks der Hard Enduro-Fahrer des Red Bull KTM Factory Racing Teams wurde die KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo speziell dafür gebaut, im härtesten Offroad-Terrain der Welt zu brillieren.

Die Liste der KTM PowerParts, die an diesem Motorrad schon serienmässig verbaut sind, ist lange. Man findet unter anderem geschlossene Handschützer, einen Kupplungsnehmerzylinder-Schutz, einen robusten Motorschutz, einen Bremsscheibenschutz und einen Kühlerschutz.

Außerdem kommt die KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2022 mit weiteren Upgrades, wie Factory-Rädern mit orange eloxierten Naben, Enduro-Zuglaschen, einem Kühlerlüfter, einem Map-Select-Schalter, einer CNC-gefrästen Gabelbrücke, einer griffigeren Factory-Sitzbank und einem in orange pulverbeschichteten Rahmen für eine noch schärfere Rennoptik.

Joachim Sauer, KTM Product Manager, sagt zu diesem Motorrad: «Die KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo wird für einen einzigen Zweck gebaut: um mit extremem Terrain wie dem beim berüchtigten Red Bull Erzbergrodeo fertigzuwerden. Dieses Bike profitiert von allen Updates der KTM EXC-Baureihe 2022 und besitzt Features, die von den Werksfahrern von Red Bull KTM Factory Racing entwickelt wurden. So wird sie den Anforderungen jedes Hard Enduro-Fahrers gerecht. Die 2022-Version kommt mit einzigartigen Red Bull Erzbergrodeo-Grafiken daher, die dafür sorgen, dass sie im Fahrerlager nicht zu übersehen ist. Kein anderes Hard Enduro-Motorrad auf dem Markt ist mehr ready to Race als dieses – es handelt sich hier um eine Enduro, das bereits im Serienzustand in der Lage ist, es mit dem berühmten Eisernen Giganten aufzunehmen.»