Minarelli: Euro5-Zweitakter für Fantic-Enduro

Der Minarelli-Motor dürfte in absehbarer Zeit in einer Sportenduro von Fantic sein Debüt geben

Nach KTM und seinen Schwestermarken Husqvarna und GASGAS will nun auch Minarelli einen Zweitakter bauen, der Euro 5 erfüllt. Er soll eine Sportenduro der Marke Fantic antrieben.

Die Motorarchitektur mit stehendem Zylinder mit 300 ccm Hubraum ist soweit traditionell. Anders als bei KTM, wo das Benzin in die Überströmkanäle eingespritzt wird, ist der Minarelli-Motor mit einer konventionellen Saugrohr-Einspritzung versehen. Eine Lösung, die KTM für den Einsatz im Motocross ebenfalls gewählt hat.

Die Einlassmembran des Minarelli-Motors ist nicht am Kurbelgehäuse, sondern am Zylinder montiert. Die Auslass-Steuerung erfolgt nicht mechanisch, sondern von einem elektronisch gesteuerten Stellmotor, was eine gezieltere Steuerung ermöglicht. Ebenso lassen sich so mindestens zwei Motormappings generieren, die sich durch die unterschiedliche Steuerung von Einspritzung, Zündung und Auslass-Klappe markant unterscheiden.

Ein Elektrostarter ist fix angebaut, ein Kickstarter nicht vorgesehen. Natürlich wäre es möglich, mit einem Motor, der Euro5 erfüllt, ein Strassenmotorrad zu bauen. Wir erwarten jedoch eine Sportenduro der Marke Fantic, die XE300 heissen könnte.

Der nun vorgestellte Motor wurde als Konzept, basierend auf dem 250er Zweitakter von Yamaha, schon 2021 an der Motorradmesse Mailand gezeigt. Dieses Konzept wurde nun weiterentwickelt, auch mit Hilfe der Universität von Modena, und hat sich im Rennsport bereits bewähren können.