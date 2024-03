VIDEO: Das Finale der SuperEnduro-WM aus Newcastle

Billy Bolt: Heimspiel des SuperEnduro-Dominators in Newcastle

Ganz feine Enduro-Action aus der Halle: Dominator Billy Bolt verzückt beim Heimspiel seine Fans, und Mani Lettenbichler legt zum Schluss einen grandiosen Ritt auf Platz 2 hin. Nicht versäumen!

Es war die Saison des 26jährigen Husqvarna-Werksfahrers aus Wallsend, UK, der die SuperEnduro-WM trotz Knieverletzung dominierte «wie einst Valentino Rossi die MotoGP,» so der enthusiastische Kommentator. Beim Heimspiel in der ausverkauften Utilita Arena in Newcastle reichten dem Briten bereits die drei Punkte für die schnellste Superpole-Runde für seinen vierten WM-Titel im SuperEnduro.

Das hinderte ihn freilich nicht daran, auch im Rennen mit großer Leichtigkeit davonzuziehen und eine Show für seine Fans abzuziehen. Am ehesten konnte ihm Manuel Lettenbichler das Wasser reichen. Letti kam im Lauf der Saison immer besser zurecht, aber… schauen Sie sich das doch einfach selbst an!

WM-Endstand Prestige nach 7 Läufen:

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 427 Punkte

2. Jonny Walker (GB), Beta, 354 (-73)

3. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 287 (-160)

4. William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 240 (-187)

5. Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 230 (-197)

6. Dominik Olszowy (PL), Rieju, 221 (-206)

7. Diogo Vieira (P), GASGAS, 193 (-234)

8. Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 178 (-249)

9. Tim Apolle (D), Beta, 171 (-256)

10. Alonso Trigo Fernandez (E), Sherco, 111 (-316)